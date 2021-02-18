توقف عن فعلها فورا.. خمسة أشياء تؤثر على بشرتك دون علمك

، ونبذل الكثير من الوقت والجهد في إجراءات التجميل هذه، فهناك في الواقع الكثير من الأشياء الأخرى التي يمكنك القيام بها لتحسين بشرتك.، لكن هناك عادات وأفعال يومية لها تأثير سيئ على بشرتنا.





1. أن تكون على الطريق

سواء كنت تأخذ السيارة أو الدراجة أو تسير في كل مكان لا يمكنك تجنب تلوث الهواء هذا له تأثير أكبر على بشرتك مما كنت تعتقد. لكن فقط فكر في الأمر: الأشعة فوق البنفسجية وأبخرة العادم ودخان السجائر كلها من حولنا. يلعبون دورًا كبيرًا في عملية شيخوخة الجلد يمكنك حماية بشرتك من هذه الأشياء بمنتجات خاصة تحتوي على مضادات الأكسدة وحمض الهيالورونيك. هذه المكونات تمنع التجاعيد وتبطئ الشيخوخة.









2. استهلاك السكر

حسنًا، بالتأكيد، نعلم جميعًا أن تناول السكر ليس مفيدًا لك ، لكن هل تعلم أنه يؤثر أيضًا على بشرتك؟ عندما تأكل الكثير من السكر، ستكتسب هذه الخطوط الرفيعة سريعًا وستصبح بشرتك باهتة أيضًا. لست مضطرًا للتوقف عن تناول السكر تمامًا، لكن مجرد استهلاك كمية أقل منه يحدث فرقًا بالفعل.









3. غطاء الوسادة الخاص بك