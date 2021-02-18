تنسيقية شباب الأحزاب تشيد بالجهود الدؤوبة للبعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة

قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تابعت بكل اعتزاز وفخر ما قامت به بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، فى إطار أعمال لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى، بتضمين القرار الصادر عن الدورة الـ59 للجنة الدعم لإسهامات منتدى شباب العالم، الذى أطلقته مصر فى تناول قضايا الشباب على المستويين الإقليمى والدولى.

ووجهت التنسيقية خالص التحية والتقدير للقيادة السياسية على دعمها ورعايتها لإدارة منتدى شباب العالم التى لم تدخر جهدا فى تنظيم فاعلية قدمت للشباب على مختلف توجهاته وجنسياته قاعدة حوار يستطيع من خلالها التعبير عن نفسه، والتعرف على الثقافات المختلفة مما يسهم في تعزيز السلام والإيخاء بين شباب اليوم وقادة الغد.