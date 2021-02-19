برلمانية تطالب بقاعدة بيانات بالمنتجات الغذائية المرخصة لمكافحة الغش التجاري

قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب، إن الحفاظ علي سلامة الأمن الغذائي أمر يتطلب علينا مزيد من الجهود ولا سيما في مكافحة ظاهرة غش السلع الغذائية التي تفاقمت بالأونة الأخيرة ومن ثم يستلزم وضع حلول جذرية من شأنها ضبط سلوكيات المصانع والتجار والحد من المخالفات.





طالبت " محروس" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" وزارة الصحة بضرورة عمل قاعدة بيانات تشمل أرقام تصاريح المنتجات المعتمدة تداولها بموافقة الوزارة، معقبة " أي حد بيطلع في إعلان بقي يقول ده واخد ترخيص من الصحة والناس بتشتري"، لافتة إلي أن ذلك سيسهم في إرشاد المواطنين وتوعيتهم بالسلع الآمنة التي تخلو من المخاطر الصحية.





ولفتت عضو مجلس النواب، إلي إنه يجب تشديد الرقابة علي السلع الغذائية المنتهية الصلاحية بمختلف الأسواق، علي أن يتم حجب السلع التي توشك علي الإنتهاء بفترة علي الأقل 3 شهور وذلك لحماية المواطنين من الأمراض التي تنتج عن فساد المواد الغذائية.





وتابعت النائبة، كما أن هذه المشكلة تتطلب تضافر جهود بين وزارة الصحة والأجهزة الأمنية، فضلا عن الدور الأكبر الذي يقع علي عاتق وسائل الإعلام وذلك للإرشاد والتوعية بالمخاطر .