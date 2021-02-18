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سيارات

لو كاوتش عربيتك انفجر.. 6 خطوات اتبعها على الطريق

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:56 م
إنفجار السيارة
إنفجار السيارة
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أماني نوار
أغلب سائقي السيارات يواجهون مواقف خطيرة أثناء القيادة على الطريق، ويعتبر إنفجار الإطارات من أهم المخاطر التي يواجهها السائقون خاصة إن كانت القيادة على الطريق السريع.

كما أن هناك بعض السائقين لا يجيدون التصرف أثناء إنفجار الإطار، والذي نتج عنه ضحايا كثير بسبب هذه الواقعة.


وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" أهم الخطوات التي يجب اتباعها أثناء انفجار السيارة :

1-في البداية يجب القبض على مقود السيارة بطريقة محكمة، حيث تقوم السيارة بالإنفجار وخروجها عن المسار.

2-حاول أن ترفع قدمك عن دواسة البنزين ،مع تخفيف سرعة السيارة بالتدريج .

3-احذر الضغط على دواسة الفرامل ، أو استخدام فرامل اليد ،لأن استخدام الفرامل في تلك الحالة تفقد السيارة توزانها ، مما يؤدي إلى إنقلابها.

4-يجب تشغيل إشارة الطوارئ أو الإنتظار ، من أجل تنبيه السيارات التي تأتي من الخلف.

5-وجه السيارة إلى ناحية اليمين على الطريق، من أجل إيقاف السيارة في مكان آمن.

6-ضرورة الاحتفاظ بإطار آخر في السيارة من أجل تغييره أو ما يعرف بـ"الاستبن".

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