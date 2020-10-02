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سيارات

لتجنب الخطورة.. احذر من تركيب إطارات السيارة التقليد.. فيديو

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 04:12 م
صدى البلد
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أماني نوار
الكثير من سائقي السيارات يتجهون إلى شراء الإطارات غير الأصلية للعديد من الاعتبارات أهمها الجانب المالي، إلا أن لهذه الخطوة العديد من العواقب.

ونشرت شركة مرسيدس فيديو توضح فيه الفرق بين استخدام العجلات الأصلية الكاملة وبين استخدام النسخ المقلدة.

وظهر في الفيديو تعرق طوق إحدى العجلات وهو الجنط للكثير أثناء عبور السيارة فوق مطب على الطريق بينما لم يتعرض طوق العجلات الأصلية لمرسيدس بنز.

وحذرت الهيئة الألمانية للفحص الفني من أن الأضرار الموجودة بإطارات السيارة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة مثل انفجار الإطارات أثناء القيادة.

وفي معظم الحالات قد يتسبب انخفاض ضغط هواء الإطارات في ظهور مشاكل بالإطارات كما أن المسامير والأشياء المعدنية الأخرى، يمكن أن تتسبب في تلفيات كبيرة بالإطار وفقدان الهواء بشكل تدريجي أو يكون السبب  هو ملامسة الإطار لحافة حادة برصيف الطريق.

ولتجنب هذه المشاكل والمخاطر ينغي فحص الإطارات بانتظام والنظر لاكتشاف أي تلف ظاهر من الخارج، بالإضافة إلا أن الهيئة الألمانية توصي بفحص ضغط هواء الإطارات بشكل منتظم حتى لو كانت السيارة مزودة بأنظمة مراقبة ضغط هواء الإطارات.
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