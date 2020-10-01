AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

كيف تحافظ على إطارات السيارة في فصل الشتاء؟

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:23 ص
القيادة في الشتاء
القيادة في الشتاء
Advertisements
أماني نوار
كشف خبراء السيارات في بريطانيا، عن تعليمات هامة لقيادة آمنة من دون خطر في ظل أجواء الطقس الشتوي والأمطار التي تتساقط على أغلب المناطق في العالم؛ خاصةً تأثيرها في أحد أهم القطع في السيارات وهي "الإطارات".

وفي هذا التقرير، يقدم موقع "صدى البلد"، أهم 3 نصائح لقائدي السيارات أثناء القيادة في الشتاء؛ للمحافظة على الإطارات خاصة عند سقوط الثلوج والأمطار، حيث إن فصل الشتاء مصحوب بتقلبات في الجو، تنتج عنها أمطار ورياح شديدة مما يجعل القيادة أكثر خطورة.

- استبدال الإطارات تعتبر واحدة من أهم الخطوات بشكل عام في الشتاء والصيف، وهي تبديل أماكن الإطارات كل 10 آلاف كيلومتر، الإطارات الأمامية والخلفية، وذلك من أجل تخفيف الضغط ونسبة التآكل على الإطارات، حيث تتعرض الإطارات الامامية للتآكل بسبب الحمل الثقيل الناتج عن وزن المحرك.

- يجب الكشف الدوري على نقشات الإطارات، والتي يجب ألا تتجاوز أو تقل في البروز بمعدل يصل إلى 1.6 مل.

- حاول عند شراء إطارات جديدة أن تختار النقشة المناسبة للطرق التي تسير عليها ، والسبب أن كبرى شركات صناعات الإطارات بتصميمات مختلفة لنقش الإطارات لتناسب مختلف الطرق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نصائح هامة يجب اتباعها عند انفجار إطار السيارة

علامات تدل على ضرورة تغيير إطارات السيارة فورا

بعد انحسار الفيروس.. نصائح مهمة لتعقيم سيارتك وتجديد هوائها للوقاية من كورونا

تعرف على تأثير الصيف والحرارة العالية على الإطارات وعلاقته باستهلاك البنزين

علامات تدل على تلف إسطوانة الدبرياج

6 نصائح هتخلي عربيتك جديدة لأطول وقت

ترشيحاتنا

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة رئيس مدينة دمنهور بعد وفاته بكورونا

فايلر يجمع متعلقاته من فندق الإقامة ويغادر إلى مطار القاهرة

عميد طب الإسكندرية ينفي استقبال المذيعة حياة الدرديري بعد أنباء محاولة انتحارها

صحيفة أمريكية: الكويت تواجه ضغوطاً للتطبيع مع إسرائيل.. وهذا موقف الأمير الجديد منها

ضحية تحرش مدينة نصر تتعرف على المتهمين

وصول رينيه فايلر لمطار القاهرة عقب انتهاء مشواره مع النادي الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم تتردد لحظة.. أم تلقي نفسها وسط ألسنة اللهب لإنقاذ حياة ابنها.. والنهاية مأساوية

بفستان جذاب.. ريا أبى راشد تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

15 فائدة لـ قرع عسل