كيف تحافظ على إطارات السيارة في فصل الشتاء؟

كشف خبراء السيارات في بريطانيا، عن تعليمات هامة لقيادة آمنة من دون خطر في ظل أجواء الطقس الشتوي والأمطار التي تتساقط على أغلب المناطق في العالم؛ خاصةً تأثيرها في أحد أهم القطع في السيارات وهي "الإطارات".





وفي هذا التقرير، يقدم موقع "صدى البلد"، أهم 3 نصائح لقائدي السيارات أثناء القيادة في الشتاء؛ للمحافظة على الإطارات خاصة عند سقوط الثلوج والأمطار، حيث إن فصل الشتاء مصحوب بتقلبات في الجو، تنتج عنها أمطار ورياح شديدة مما يجعل القيادة أكثر خطورة.





- استبدال الإطارات تعتبر واحدة من أهم الخطوات بشكل عام في الشتاء والصيف، وهي تبديل أماكن الإطارات كل 10 آلاف كيلومتر، الإطارات الأمامية والخلفية، وذلك من أجل تخفيف الضغط ونسبة التآكل على الإطارات، حيث تتعرض الإطارات الامامية للتآكل بسبب الحمل الثقيل الناتج عن وزن المحرك.





- يجب الكشف الدوري على نقشات الإطارات، والتي يجب ألا تتجاوز أو تقل في البروز بمعدل يصل إلى 1.6 مل.





- حاول عند شراء إطارات جديدة أن تختار النقشة المناسبة للطرق التي تسير عليها ، والسبب أن كبرى شركات صناعات الإطارات بتصميمات مختلفة لنقش الإطارات لتناسب مختلف الطرق.