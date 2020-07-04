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سيارات

لهذه الأسباب لا تثق في نظام مراقبة إطارات السيارات الحديثة

السبت 04/يوليه/2020 - 07:02 م
إطارات السيارات
إطارات السيارات الحديثة
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اشرف عطية
الاطارات هي اكثر الاجزاء استهلاكا في السيارة لأنها تحمل وزن السيارة بحمولتها بالكامل، وأيضًا تعتبر أحد أبرز عوامل الأمان والسلامة في السيارة.

الاطارات مصنوعة من الكاوتشوك المرن و المطاط لذا ينبغي ألا تنخفض أو تزيد قيم ضغط هواء الإطار عن القيم الصحيحة، الأمر الذي قد ينعكس على سلامة الركاب وراحة القيادة واستهلاك الوقود وأداء السيارة، حيث يؤدي ضغط الإطارات العالي أو المنخفض للغاية إلى عدم الاستقرار والأمان علي الطرقات .

وتأتي السيارات الحديثة مذودة بأنظمة و حساسات لقياس ضغط هواء الإطارات، وتنبيه قائد السيارة في حال انخفاض الضغط داخل الإطارات، لأن النظام لا يبدأ في إطلاق الإنذار إلا بعد أن يفقد الإطار 20% من الضغط، مما يؤثر علي اداء السيارة و الاستهلاك .

لذلك يجب على قائدي السيارات بفحص الإطارات بالطريقة العادية كل أسبوعين تقريبًا، وقبل رحلة العطلة الصيفية الكبيرة على أقصى تقدير، وعدم الاعتماد على الأنظمة الحديثة والحساسات في فحص الإطارات لخطورة عدم ضبط ضغط الإطارات و التي تؤثر علي استهلاك الوقود و تأكل الاطار بالسلب .


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