توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 19/2/20121 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالي









الحمل

من21/3 إلى 20/4

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تعمل بدقة لتعطي مثالا جيدا ولتتجنب الخسائر والأخطاء.

عاطفيا وعائليا: اليوم عليك أن تنتبه لأقوالك ولوقع كلماتك على الآخرين





الثور من 21/4 إلى 21/5 مهنيا وماليا: القمر في برجك يدفعك اليوم للتطور ويعدك بتغيير إيجابي لكن تدريجيا وبنعومة. اجتماعيا وعاطفيا: رغم الضغوط، القمر يعدك اليوم بالفرح وتنظر إلى الجانب الإيجابي للأشياء









الجوزاء من 22/5 إلى 21/6 عاطفيا وصحيا: القمر في منزل الصحة السلبي وعليك اليوم أن تعطي مزيدا من الاهتمام لصحتك وسلامتك ولا تعلن أخبارك الخاصة. مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر ما زال يطالبك بالسرية والكتمان.. اصبر وكن متحفظا.









السرطان من 22/6 إلى 22/7 عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يعدك بمشاركة الأصحاب نشاطات ممتعة وتكسب ثقة الجميع. مهنيا: أوقات مفيدة قد تقضيها اليوم مع الزملاء وتنجح في أن تكسر الروتين.









الأسد من 23/7 إلى 22/8 عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد ما زالا في مواجهتك.. لا تستسلم للتوتر وللمشاعر السلبية. مهنيا وصحيا: القمر في مربع برجك يضاعف سرعة انفعالك.. فرمل نفسك، فالإيقاع السريع ليس في صالحك .





العذراء من 23/8 إلى 22/9 مهنيا وماليا: روحك العملية تجعلك اليوم ترى الأمور بمنظور واقعي. عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يعدك بأوقات رائعة تقضيها مع الأصدقاء والأحباب





الميزان من 23/9 إلى 22/10 مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك لتنظيم أعمالك وأمورك المالية وتفي بالتزامات مادية وتحسن التخطيط. عاطفيا: فينوس في منزل الحب وقد يضفي عليك ذلك سحرا وتميزا.





العقرب من 23/10 إلى 22/11 مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك ويطالبك الفلك بمضاعفة حذرك ومراجعة موقفك المالي. عاطفيا: قد تجد أن بداخلك رغبة في الابتعاد عن الطرف الآخر.. اصبر ولا تستسلم للتمرد والعناد.









القوس من 23/11 إلى 21/12 عائليا وعاطفيا: فينوس بمنزل العلاقات تساعدك أن تستمع لمن حولك وأن تتفهم مشاعرهم لتحسن مساعدتهم. مهنيا وصحيا: القمر في منزل العمل مما يجعلك تبادر وتنجز، وتملك اليوم إصرارا واهتماما بالدقة.





الجدي من 22/12 إلى 20/1 مهنيا وصحيا: خامس يساعدك على تنظيم وقتك وأفكارك ويمنحك قوة وقدرة على التميز. عاطفيا: القمر في منزل الحب يدفعك للتعبير عن مشاعرك بسلاسة وتبدو موفقا في أقوالك وأفعالك.





الدلو من 21/1 إلى 19/2 اجتماعيا ومهنيا: القمر في وضع معاكس ويطالبك الفلك بالتماسك والحذر، واصبر للغد. عاطفيا وعائليا: تحكّم في غضبك وانفعالاتك إذا أردت أن تجمعك أوقات سعيدة بالأهل والأقارب.





الحوت من 20/2 إلى 20/3 مهنيا وعائليا: تتحمل مسئولياتك على أكمل وجه وتستطيع أن تتصرف بحكمة ومرونة. عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم نحو إظهار دعمك لكل محتاج وتقترب من الجميع بلطف.











