توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 19/2/20121 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالي
الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تعمل بدقة لتعطي مثالا جيدا ولتتجنب الخسائر والأخطاء.
عاطفيا وعائليا: اليوم عليك أن تنتبه لأقوالك ولوقع كلماتك على الآخرين
الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وماليا: القمر في برجك يدفعك اليوم للتطور ويعدك بتغيير إيجابي لكن تدريجيا وبنعومة.
اجتماعيا وعاطفيا: رغم الضغوط، القمر يعدك اليوم بالفرح وتنظر إلى الجانب الإيجابي للأشياء
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا وصحيا: القمر في منزل الصحة السلبي وعليك اليوم أن تعطي مزيدا من الاهتمام لصحتك وسلامتك ولا تعلن أخبارك الخاصة.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر ما زال يطالبك بالسرية والكتمان.. اصبر وكن متحفظا.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يعدك بمشاركة الأصحاب نشاطات ممتعة وتكسب ثقة الجميع.
مهنيا: أوقات مفيدة قد تقضيها اليوم مع الزملاء وتنجح في أن تكسر الروتين.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد ما زالا في مواجهتك.. لا تستسلم للتوتر وللمشاعر السلبية.
مهنيا وصحيا: القمر في مربع برجك يضاعف سرعة انفعالك.. فرمل نفسك، فالإيقاع السريع ليس في صالحك .
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وماليا: روحك العملية تجعلك اليوم ترى الأمور بمنظور واقعي.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يعدك بأوقات رائعة تقضيها مع الأصدقاء والأحباب
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك لتنظيم أعمالك وأمورك المالية وتفي بالتزامات مادية وتحسن التخطيط.
عاطفيا: فينوس في منزل الحب وقد يضفي عليك ذلك سحرا وتميزا.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك ويطالبك الفلك بمضاعفة حذرك ومراجعة موقفك المالي.
عاطفيا: قد تجد أن بداخلك رغبة في الابتعاد عن الطرف الآخر.. اصبر ولا تستسلم للتمرد والعناد.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
عائليا وعاطفيا: فينوس بمنزل العلاقات تساعدك أن تستمع لمن حولك وأن تتفهم مشاعرهم لتحسن مساعدتهم.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل العمل مما يجعلك تبادر وتنجز، وتملك اليوم إصرارا واهتماما بالدقة.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وصحيا: خامس يساعدك على تنظيم وقتك وأفكارك ويمنحك قوة وقدرة على التميز.
عاطفيا: القمر في منزل الحب يدفعك للتعبير عن مشاعرك بسلاسة وتبدو موفقا في أقوالك وأفعالك.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
اجتماعيا ومهنيا: القمر في وضع معاكس ويطالبك الفلك بالتماسك والحذر، واصبر للغد.
عاطفيا وعائليا: تحكّم في غضبك وانفعالاتك إذا أردت أن تجمعك أوقات سعيدة بالأهل والأقارب.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وعائليا: تتحمل مسئولياتك على أكمل وجه وتستطيع أن تتصرف بحكمة ومرونة.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم نحو إظهار دعمك لكل محتاج وتقترب من الجميع بلطف.