ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عرضان من كبار أندية أوروبا.. بند في عقد أوباما يتيح له الاحتراف

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:50 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد حازم فتوح وكيل اللاعبين أن يوسف أوباما لاعب الزمالك تلقى عرض رسمي من نادي التعاون السعودي على سبيل الإعارة بنية الشراء النهائي.

وأوضح فتوح في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن أيمن يونس عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك رفض رحيل أوباما وتمسك ببقائه.

وأشار إلى أن اللاعب يوجد بند في عقده الموسم المقبل يتيح له الاحتراف الخارجي خلال الموسم المقبل.

وأوضح أنه سيسافر خلال الساعات المقبلة إلى الخارج للتفاوض على عرض خاص بأوباما.

وواصل :"إثنين من أكبر الأندية في أوروبا مهتمين باللاعب".

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني لمسحة طبية ظهر اليوم، قبل انطلاق التدريب، استعدادا للسفر إلى السنغال يوم السبت المقبل لمواجهة فريق تونجيث في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وخضع المستشار عماد عبد العزيز رئيس  اللجنة المؤقتة لإدارة النادي لمسحة طبية خاصة وأنه سيترأس بعثة الفريق الأبيض في السنغال.

ويستأنف الفريق تدريباته اليوم بدون راحة بعد الفوز على الإسماعيلي بهدفين  مقابل هدف في مباراة الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري، والتي أقيمت بينهما بالأمس باستاد القاهرة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نجم الزمالك يلجأ لوكيل كارتيرون.. اعرف السبب

أيمن يونس يكشف حقيقة رحيله عن إدارة الزمالك

أشرف قاسم: طائرة خاصة لنقل الزمالك إلى السنغال لمواجهة تونجيث

أشرف قاسم: الزمالك ينافس على دوري أبطال إفريقيا.. ونحترم إمكانيات تونجيث

لاعبو الزمالك يخضعون لمسحة كورونا اليوم استعدادا للسفر إلى السنغال

مسحة طبية للاعبي الزمالك قبل السفر إلى السنغال لمواجهة تونجيث

ترشيحاتنا

تيتو جارسيا: الزمالك قادر على التتويج بالدوري هذا العام

الزمالك يوقع عقوبة على شيكابالا بعد واقعة مباراة الإسماعيلي

الكاف في أزمة .. أسباب تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا

تعرف على درجات وعدد أسئلة امتحانات الاعدادية بعد قرارات وزير التعليم الجديدة

أناقة وجرأة.. إطلالات جذابة لـ درة برفقة زوجها

في حريق عقار فيصل.. التحقيقات: صادر له إزالة من 2016 وتعدى على 200 متر من الدائري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماسكات طبيعية للتخلص من الرؤوس البيضاء

تعرف على فوائد الصيام المتقطع لإنقاص الوزن

تعرف على أفضل 6 أطعمة تخلصك من دهون البطن