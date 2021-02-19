سميرة سعيد: كنت بحفظ أغاني أم كلثوم بدون قصد

قالت المطربة سميرة سعيد، إنها كانت تحفظ أغاني أمي كلثوم بدون قصد خلال طفولتها وذلك لحب معظم البيت أغاني أم كلثوم.





وتابعت خلال حواره ببرنامج السيرة والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،:" أخويا كان رومانسي جدا في شبابه وكان متعلق بأغاني أم كلثوم ويسمعها كثيرا".





وأردفت سميرة سعيد، عن علاقة والدها ووالدتها، قائلا: "كانوا دايما بيناكفوا في بعض بسبب اختلاف الثقافات اللي بينهم..معقبة:"ماما كانت دايما تقوله أنها من عائلة متفتحة وهكذا".





واسترسلت: "عائلة والدتي كانت متفتحة للغاية.. ولكن عائلة والدي كانت محافظة للغاية.





وأكملت:"في بداية طريقي للغناء أحد أفراد عائلة والدي كان رافض الفكرة، قائلة:"كان بيقولوا ازاي بنت سعيد هتغني".



