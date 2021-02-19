ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سميرة سعيد: كنت بحفظ أغاني أم كلثوم بدون قصد

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:44 ص
سميرة سعيد
سميرة سعيد
Advertisements
حمزة شعيب
قالت المطربة سميرة سعيد، إنها كانت تحفظ أغاني أمي كلثوم بدون قصد  خلال طفولتها وذلك لحب معظم البيت أغاني أم كلثوم.

وتابعت خلال حواره ببرنامج السيرة والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،:" أخويا كان رومانسي جدا في شبابه وكان متعلق بأغاني أم كلثوم ويسمعها كثيرا".

وأردفت سميرة سعيد، عن علاقة والدها ووالدتها، قائلا: "كانوا دايما بيناكفوا في بعض بسبب اختلاف الثقافات اللي بينهم..معقبة:"ماما كانت دايما تقوله أنها من عائلة متفتحة وهكذا".

واسترسلت: "عائلة والدتي كانت متفتحة للغاية.. ولكن عائلة والدي كانت محافظة للغاية.

وأكملت:"في بداية طريقي للغناء أحد أفراد عائلة والدي كان رافض الفكرة، قائلة:"كان بيقولوا ازاي بنت سعيد هتغني".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد عدوية : ما بسمعش حسن شاكوش ولا حمو بيكا

آسر ياسين يفاجئ شريف عامر: هسمعك الدويتو الجديد بتاعي مع تامر حسني

آسر ياسين: دويتو جديد مع تامر حسني .. وأولادي كسفوني على الريد كاربت

هتوحشينا أوي .. دنيا سمير غانم عن رحيل والدة حسن الردار

أحمد الحجار: "نفسي كورونا تخلص عشان أعمل حفلات وأدخل سينما"

رومانسية أخيها.. سميرة سعيد تروي ذكريات طفولتها وسبب خلافها مع شقيقتها

ترشيحاتنا

من بينها مصر.. الكويت تصدر تعليمات جديدة بشأن دخول رعايا 30 دولة

مبادرة بيع قميص فرجاني ساسي.. مدحت شلبي: لو فيه 50 مليون زمالكاوي هنلم قيمة صفقتين

منة عبد العزيز تثير الجدل على السوشيال ميديا بسبب فيديو لها.. والجمهور: البت دى مجنونة

انتهى وقت المزاح يا آبي.. مطلب عاجل بفرض عقوبات رادعة على إثيوبيا

منفعلا.. تامر أمين يوجه رسالة قاسية لـ فرجاني ساسي

شاهد.. أمير سعودي يتلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقدرات فائقة الأداء.. بورشه تطور نسختها الأسطورية 911 GT3

10 فوائد مذهلة للبصل المشوي.. الثالثة أهمها

بسبب سلوكه تحت تأثير الكحول.. مسافر على متن طائرة يواجه عقوبة السجن عامين