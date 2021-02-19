وداعا لاحتباس الماء داخل الجسم وتورم الأطراف

هل تعلم أن غالبية الناس يعانون من تورم في القدمين والكاحلين (وأجزاء أخرى من الجسم) بسبب احتباس الماء في أجسامهم كثيرًا خاصة أن النساء معرضات لذلك وليس فقط أثناء الحمل. لذا ، إذا كنت تعاني من هذا ، فأنت بالتأكيد لست الوحيد. لحسن الحظ ، لدينا حيل ستجعل احتباس الماء شيئًا من الماضي

كل هذه النصائح الست آمنة تمامًا لتجربتها مع بعضها البعض. تتفاعل بعض الأجسام مع إحدى الحيل بشكل أفضل من الأخرى ، لذلك نوصي باكتشاف ما يناسبك بشكل أفضل.





نصيحة 1: اشرب الكثير من الماء

يبدو الأمر عكسيًا بعض الشيء: التخلص من الماء عن طريق شرب الماء. لكن شرب الماء فعال بشكل خاص إذا كنت تريد التأكد من أنك ستحتفظ بكمية أقل منه. سيكون جسمك أكثر قدرة على التخلص من الماء و "محاربة" احتباس الماء إذا رطبت جيدًا.





نصيحة 2: نقع في الملح الطبيعي

خذ دلوًا أو وعاءًا كبيرًا واملأه بالماء الفاتر وكمية كبيرة من الملح. يمكنك استخدام ملح إبسوم ، وهو نوع خشن من الملح متوفر في معظم الصيدليات. ضع قدميك المتورمتين (أو أجزاء أخرى من الجسم) في دلو بالماء والملح واتركهما ينقعان لمدة نصف ساعة على الأقل في كل مرة. سيسحب الملح الماء من جسمك. يمكنك أيضًا الاستحمام بالملح.





النصيحة الثالثة: افركي خل التفاح على نفسك

زجاجة صغيرة من خل التفاح من السوبر ماركت وافركيها على نفسك قبل الاستحمام. اتركيها تنقع قليلًا ثم اشطفيها في الحمام. مثل الملح ، يسحب خل التفاح الماء من جسمك ، ويقال إنه طريقة ممتازة.