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مرأة

تعرف على أفضل 6 أطعمة تخلصك من دهون البطن

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:52 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية ؛ عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ أفضل 6 أطعمة  تخلصك من دهون البطن .

1- البصل : يحتوي علي الكيرستسن وهذه المادة تساعد علي تخلص الجسم من الدهون .
2- الخيار : يحتوي علي نسبة عالية من الألياف التي تساعد علي حرق الدهون .
3- الطماطم : تساعد علي شعورك بالشبع لفترات طويلة .
4- المشروم : يتسبب في تنظيم نسبة الكولسترول و السكر و الدهون الثلاثية في الدم .
5- البيض : تناوله يشعرك بالشبع لفترة طويلة بسبب البروتين الذي يحتويه .
6- الفاصوليا  الخضراء : تناولها يساهم في شعورك بالشبع لفترة طويلة .
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تعرف على أفضل 6 أطعمة تخلصك من دهون البطن

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