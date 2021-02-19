تعرف على أفضل 6 أطعمة تخلصك من دهون البطن

قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية ؛ عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ أفضل 6 أطعمة تخلصك من دهون البطن .





1- البصل : يحتوي علي الكيرستسن وهذه المادة تساعد علي تخلص الجسم من الدهون .

2- الخيار : يحتوي علي نسبة عالية من الألياف التي تساعد علي حرق الدهون .

3- الطماطم : تساعد علي شعورك بالشبع لفترات طويلة .

4- المشروم : يتسبب في تنظيم نسبة الكولسترول و السكر و الدهون الثلاثية في الدم .

5- البيض : تناوله يشعرك بالشبع لفترة طويلة بسبب البروتين الذي يحتويه .