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أخبار البلد

كوريا الجنوبية: اتحاد المسلمين يقرر إغلاق المساجد مؤقتا تحسبا لانتشار الإصابات بفيروس كورونا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 07:51 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أقر اتحاد المسلمين الكوريين، اليوم الجمعة، إغلاق جميع المساجد والمصليات في كوريا الجنوبية بصورة مؤقتة حتى نهاية شهر فبراير الجاري.
وأوضح الاتحاد - الذي يوجد مقره في مسجد سول المركزي في إعلان على موقعه الالكتروني، نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، - أن القرار يأتي استجابة لتوصية المقر المركزي لمكافحة الأمراض والوقاية منها وكإجراءات وقائية للحد من انتشار المرض بين المصلين أثناء أداء الصلاة، متمنيا الاستقرار في وضع تفشي كوفيد-19 في القريب العاجل.
ووفقا لوكالة "يونهاب" فقد وصل عدد المصابين بكوفيد-19 من بين زوار المساجد والمصليات الى 44 مصابا في البلاد حتى اليوم بعد أن انطلقت العدوى من مسجد أن-سان جنوب العاصمة سول من بين المسلمين الأجانب من آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا قبل أسبوعين تقريبا من ثم انتقلت لاحقا إلى المسلمين في مساجد يونج-إن وبينجتيك وداجون حتى الآن.

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