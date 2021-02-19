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أخبار العالم

ماكرون يدعو الدول الغنية لمنح أفريقيا نسبة من لقاحات كورونا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 08:19 ص
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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أحمد محرم
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اقتراحه أن تنقل الدول الغنية نسبة تتراوح بين 3% و5% من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المتوافرة لديها إلى دول أفريقيا التي تفتقر إلى اللقاحات.

وفي مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، قال الرئيس الفرنسي إنه سيطرح الفكرة على اجتماع قادة مجموعة السبع الجمعة، مشيرًا إلى أنّ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "توافق" على هذه المبادرة.

وأضاف ماكرون "فلننقل اليوم 3% أو 5% من اللقاحات الموجودة لدينا إلى إفريقيا. هذا ليس له تأثير على وتيرة استراتيجيّة التطعيم (في الدول الغنيّة). إنّه لا يُبطئها أبدا".

وتابع "هذا في مصلحة الفرنسيّين والأوروبيين" لأنّ "لدي أكثر من 10 ملايين مواطن لديهم عائلات على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسّط".

وشدد على ضرورة "ممارسة ضغوط شديدة جدا" على المختبرات الدوائية الكبرى لزيادة إنتاج اللقاحات.

وقالت الرئاسة الفرنسية: "نتمنى بشدة ان تُظهر الولايات المتحدة غدا (في قمة السبع) التزاما أكبر، بما في ذلك ماليًا" في اطار آلية كوفاكس لتخصيص لقاحات للدول الفقيرة.

وكان ماكرون قد شارك في الأيام الأخيرة في اجتماعات عدة بشأن مسألة اللقاحات، بما في ذلك الأربعاء الماضي مع قادة أفارقة، للدعوة إلى تسريع توفير اللقاحات في الدول الفقيرة. كما تحدث الخميس مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، واتفقا على "هدف جعل اللقاح منفعة عامة عالمية"، بحسب الرئاسة الفرنسية.
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