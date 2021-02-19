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توك شو

16439 .. للإبلاغ عن حالات موجودة فى الشارع بدون مأوى

الجمعة 19/فبراير/2021 - 08:49 ص
بلا مأوي
بلا مأوي
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البهي عمرو
قال محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن، إنهم تعاملوا مع 78 حالة بلا مأوي على مدار يومين، بجميع المحافظات وأكد أنهم يتلقون الشكاوي على رقم16439 .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر و داليا أشرف، ورحمة خالد، أن هناك فريق يتجول فى الشوارع لمتابعة الحالات.

ولفت إلى أن أى حالة يتم نشرها على السوشيال ميديا يتم الذهب لها، لـ اقناعهم بالذهاب لـ أحد دور الرعاية التابعة لـ وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار إلى أن الشخص المتواجد فى الشارع هو من يحدد الخدمة التى ستقدم له، فـ يتم الحديث مع الشخص للذهاب لـ أحد دور الرعاية، أو اعطاءه بطانية لمساعدته فى هذا الجو البارد حال رفه الذهاب لدار الرعاية.

وأوضح أنه فى بعض الحالات يتم توفير أموال للمواطنين المتواجدين فى الشارع وذلك عن طريق التوصل مع الوزارة.

وتابع: " هناك بعض المنشورات على السوشيال ميديا تكون غير صحيحة، ولكن يتم رصد الجميع".

وكشف أنهم يعملون على مدار العام فى الـ 27 محافظة، وليس فى فصل الشتاء فقط، وأكد أنهم يعملون من 6 سنوات ماضية. 

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