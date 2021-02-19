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والد خريجة كلية الطب: احتفلت بابنتي على كوبري الجامعة لأعوضها عن ظلم كورونا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:24 ص
والد طالبة بكلية
والد طالبة بكلية الطب
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هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "الأولى" تقريرا بعنوان، والد خريجة كلية طب يحتفل بها بطريقته الخاصة.

وفقا للتقرير، لم تتوقع الطبيبة بسنت شعراوى أنها ستكون حديث المصريين على مواقع التواصل الاجتماعى فى آخر يوم لها بكلية الطب، بعد أن نشرت صورة لوالدها وهو يقف على كوبرى الجامعة ويحمل لافتة كتب عليها "مليون مبروك التخرج للدكتورة بسنت حسن شعرواى 2020".

وقرر شعراى زيارة إبنته فى صباح اليوم التالى قبل تخرج، وترجم المصريون ذلك بأنه نوع خاص من الحب وإبنته، وعلى الرغم من طول سنوات الكلية ومصروفاتها فقد أصر على تحقيق دوره وحلم أبنته الكبرى، التى لطالما حلمت بحفل التخرج وكانت جائحة كورونا السبب فى إعاقة ذلك.

وقال حسن شعرواى، صاحب أشهر صورة على السوشيال ميديا، إن الهدف مما فعله هو تعويضها عن حفل التخرج الخاص بالكلية، متابعا: "هى الدفعة الوحيدة اللى أتظلمت فعلا فى موضوع التخرج بسبب كورونا".

وأضاف "شعرواى" خلال لقائه عبر زووم ببرنامج صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، انه لم يريد التواصل مع إبنته فى هذا اليوم وكلمها على الهاتف، مضيفا: "قولتلها أنا فى الكلية ورافع اليافطة وجت شافتنى وحضنتنى".
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