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توك شو

ماذا فعلت المحكمة مع المرأة التي رمت طفليها بنهر دجلة؟ فيديو

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:45 ص
المرأة التي رمت طفليها
المرأة التي رمت طفليها بنهر دجلة
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البهي عمرو
عرضت قناة العربية تقرير فيديو يوضح أن محكمة جنايات الكرخ فى العراق، تصدر حكمًا بالإعدام شنقًا مرتين، على المرأة التى رمت طفليها من أعلى الجسر فى نهر دجلة، كما عرضت القناة فيديو لحظة قيام السيدة بإلقاء طفليها فى النهر، وذلك فى أكتوبر الماضي.

وقد أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، حكما بالإعدام مرتين شنقًا حتى الموت بحق المرأة التي ألقت طفليها في نهر دجلة، في أكتوبر الماضي.

ووفقا لوسائل إعلام عراقية، قال مصدر قضائي، إن "محكمة جنايات الكرخ اصدرت قرار الحكم بالاعدام مرتين شنقا حتى الموت لامرأة القت بأطفالها من أعلى أحد جسور بغداد".

وفي 19 أكتوبر الماضي، صدم العرقيون والعالم أجمع  بخبر عن أم عراقية رمت طفليها من جسر الأئمة فوق نهر دجلة بالعاصمة بغداد.

وأفادت وزارة الداخلية العراقية، في بيان نشرته عبر حسابها في "فيسبوك"، بأن قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية ودوريات مركز شرطة الكاظمية تمكنت من القبض على المرأة التي قامت برمي أولادها من أعلى جسر الأئمة ضمن منطقة الكاظمية بسبب خلاف مع طليقها. 

وقامت فرق الإنقاذ بالبحث عن جثتيهما، وأوردت وسائل إعلام عراقية بأن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثتي الطفلين.
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