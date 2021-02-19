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اقتصاد

التنظيم والإدارة يستعرض جهوده خلال ديسمبر.. التسوية لـ 1139 موظفا وتثبيت 3819 ونقل 247

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:09 ص
الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة
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آية الجارحي
استعرض الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تقريرًا بأهم ما تم إنجازه من موضوعات خلال شهر ديسمبر الماضي. 


وتضمن التقرير الذي نشره الجهاز على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" انتهاء الجهاز من دراسة إعادة تعيين 1139 موظفًا من مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة مِمّن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، طبقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

كما انتهى الجهاز من دراسة تثبيت 3819 موظفًا، وترقية 119 موظفًا ببعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، ونقل 247 موظفًا مِنْ وإلى مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وفقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وتضمنت جهود الجهاز خلال شهر يناير الماضي الانتهاء من دراسة تعديل الشكل التعاقدي لعدد (202) من العاملين ببعض وحدات الجهاز الإداري، كما وافق أيضًا على منح حافز التميز العلمي لـ 36 موظفًا ببعض الجهات الإدارية مِمّن حصلوا على دبلومٍ عالٍ أو ماجستير أو دكتوراه في مجال التخصص.

وفي سياق متصل، انتهى الجهاز من دراسة تنفيذ قرارات تكليف 2148 مُوّظفًا من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية. ودراسة تمويل درجات لـ241 وظيفة ببعض الجهات الإدارية.

علاوةً على ذلك، أتمّ الجهاز دراسة تنفيذ 2027 حُكمًا قضائيًا متنوعًا ما بين صرف مقابل نقديّ عن رصيد الإجازات وغيرها، لعدد من موظفي وحدات الجهاز الإداري وفيما يتعلق بتصويب الأوضاع الوظيفية، انتهى الجهاز من دراسة تصويب الوضع الوظيفي لـ 12 موظفًا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة كما انتهى من دراسة التعيين على وظيفة قيادية لـ 18 جهة إدارية.

وفيما يتعلق بالهياكل التنظيمية، انتهى الجهاز من إجراء تعديلات بالهياكل التنظيمية لـ 19 جهة إدارية،

وانتهى الجهاز من دراسة اعتماد وتجديد اعتماد 4 مراكز تدريبية ببعض الجهات الإدارية، فيما انتهى الجهاز أيضًا من تدريب 3074 موظفًا من المُرشَّحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة ليصل إجمالي عدد المتدربين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية حتى الآن إلى 22149 متدربًا. 

وفي سياق البرامج التدريبة، انتهى الجهاز من تنفيذ 7 برامج تدريبية استفاد منها 110 متدربًا من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وفيما يتعلق بالشكاوى، انتهى الجهاز من دراسة 4144 شكوى وردت إلى الجهاز عبر وسائل الشكوى الرسمية الخاصة بالجهاز.
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