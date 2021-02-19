وزارة البترول توضح تفاصيل تصدير شحنة من الغاز المسال إلى أوروبا.. فيديو

قال حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمي بإسم وزارة البترول، إن مصر كانت تصدر قبل ثورة يناير غاز مسال من مكانين، مصنع إدكو فى دمياط، مشيرا إلى أنه نتيجة الإضطرابات التى حدثت وتوقف الشركات العالمية عن توقيع إتفاقيات الانتاج المحلى للغاز الطبيعي أصبح لا يكفى، وبالتالى تم بدء الإستيراد من الخارج.





وأضاف "عبد العزيز" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن المصنع الموجود فى دمياط توقف عن العمل منذ عام 2012، ونتيجة المجهودات والإتفاقيات التى تمت ودعم القيادة السياسية لقطاع البترول تم القدرة على تزويد الإنتاج المحلى الخاص بمصر وتحقيق الإكتفاء الذاتى فى سبتمبر 2018.





وتابع أنه تم مد جميع القطاعات الإقتصادية لإحتياجاتها من الغاز الطبيعي، كما أصبح هناك فائض من التصدير، لافتا إلى أنه خلال الفترة الماضية من أجل القدرة على تشغيل مصنع دمياط تم عمل قضية تحكيم، وقاموا بتحميل مصر مبالغ ضخمة.





وأكد أن مصر أستطاعت خلال الفترة الماضية حل تلك القضية كلها وبدء المصنع فى العمل مرة أخرى، متابعا أنه تم بدء التصدير فى ذلك المصنع ووصول الشحنات إلى أوروبا.