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اكتشف معدنًا جديدًا في الواحات..عالم مصري يحصل على جائزة ألمانية.. فيديو

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:48 ص
العالم المصرى الدكتور
العالم المصرى الدكتور حسين حلمى
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هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "الأولى" تقريرا بعنوان، العالم المصرى الدكتور حسين حلمى يكتشف معدنا جديدا فى الواحات البحرية.

ووفقا للتقرير، بحريات هو إسم المعدن الذى يحتوى على خصائص نادرة أكتشفه أستاذ الجيولوجيا بجامعة المنيا الدكتور حسن حلمى فى الواحات البحرية بالصحراء الغربية، وأستطاع تسجيل هذا المعدن دوليا.

وحصل الدكتور على جائزة ألمانية مخصصة لكبار الباحثين عن مجمل أعماله، وما يميز هذا المعدن الذى تم إكتشافه عام 2020 هو تركيبته الكيميائية وخصائصه الفيزيائية والطبيعية النادرة، والتى جعلت العالم المصرى يتعاون مع عدة جهات خلال دراسته وإستخدام التكنولوجيا الحديثة فى ذلك.

وذلك المعدن يحتوى على مادة لا يوجد لها أى نظير طبيعي، وأجرى العالم المصرى أبحاثا عديدة فى مجال الجيولوجيا وتعاون مع عشرات العلماء والجامعات وعمل أستاذا زائرا فى اليابان لمدة عامين، وتعاون هناك مع خمس جامعات فى مجال البحوث.

ويسافر منتظما إلى ألمانيا لمناقشة أخر أبحاثه، خاصة مع إهتمام الألمان فى الكفاءات فى مجال الجيولوجيا، الذى جعله يحصل على جائزة فى العلوم الأساسية الجيولوجية عام 2020 عن مجمل تاريخه العلمى، وهو ثانى مصرى وعربي يحصل على تلك الجائزة فى تاريخها.


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