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فيديو جراف

فيديو جراف.. تعاطف وغضب وانتقادات.. نهاية مسلسل لؤلؤ تثير حالة من الجدل

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:09 م
صدى البلد
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ايمان عبداللطيف
سادت حالة من التعاطف والغضب والانتقادات بين متابعي مسلسل لؤلؤ بعد عرض حلقته الـ 40 والأخيرة، فبعد أن تابع الجمهور العمل على مدار حلقاته أثارت الحلقة الأخيرة الجدل.

وعبر عدد كبير من رواد السوشيال ميديا بعد الحلقة الأخيرة  من مسلسل لؤلؤ عن استيائهم الشديد من أحداث الحلقة الأخيرة التي وصفها البعض بالضعيفة وكانت توقعات البعض بـنهاية مختلفة للأحداث.

وشبه عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مسلسل لؤلؤ بالمسلسلات الهندى نظرا لنهايته التى جاءت غير مقنعة وغير مجارية لأحداث المسلسل.

شاهد أيضا:

ولمزيد من التفاصيل حول مصير أبطال لؤلؤ فى المسلسل التى تنتهي بالمفاجآت شاهد الفيديو جراف التالى.
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