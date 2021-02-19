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محافظات

نائب محافظ أسيوط يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالفتح

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:29 م
صدى البلد
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إيهاب عمر


أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن العمل يجري على قدم وساق لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير وتنمية القرى الأكثر احتياجًا، لافتا إلى أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تعمل جاهدة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير تلك القرى بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية.

جاء ذلك في إطار التنمية المستدامة لرفع قدرات البنية الأساسية وتطوير القرى من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية سعيًا لتغيير واقع الحياة مواطنيها إلى الأفضل وعلى نحو شامل وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة وخاصة في محافظات الصعيد.

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ووجه محافظ أسيوط بضرورة توحيد كافة الجهود وتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة المشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تتم بالقرى الأكثر احتياجًا ومتابعة تنفيذ المشروعات للوقوف على الاحتياجات وتذليل العقبات للانتهاء منها في أسرع وقت، لافتا إلى أن المبادرة تعتبر أكبر مشروع قومي تقوم به الدولة والذي تحشد له المحافظة كافة الاستعدادات لتنفيذها في 150 قرية على مستوى المحافظة في مرحلتيها الأولى والثانية مما سيحدث تغيير شامل بتلك القرى ويعود على المواطن بشكل مباشر ويكفل له مستوى معيشي كريمة.

وتفقد المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من القرى الأكثر احتياجًا بمركز الفتح لجعلها قرى نموذجية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يرافقه عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومحمود شامخ مدير الوحدة المركزية لحياة كريمة وفتحي صلاح مدير متابعة مشروعات حياة كريمة بالمحافظة ومسئولي المتابعة بالمركز. 

كما تفقد نائب المحافظ أماكن تركيب الكابلات ومحولات الكهرباء الجديدة، فضلا عن أعمال تدبيش وتبطين الترع بالمركز، مؤكدًا أن العمل يجري في إطار متكامل وبجهود موحدة لإنجاز المشروعات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين للنهوض بالقري المستهدفة.
نائب محافظ أسيوط يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالفتح
نائب محافظ أسيوط يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالفتح
نائب محافظ أسيوط يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالفتح
نائب محافظ أسيوط يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالفتح
نائب محافظ أسيوط يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالفتح
نائب محافظ أسيوط يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالفتح
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