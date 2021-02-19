حفل فني لكورال الأطفال بثقافة الفيوم









نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، حيث شهد د. الأنصاري محافظ الفيوم حفلا لفرقة الوتريات بقصر ثقافة الفيوم بحضور نائب المحافظ ورئيس الادارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي ومديرة عام الفرع ومجموعة من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، كما قدمت فرقة كورال الطفل بالقصر حفل فني بقيادة المايسترو أبو المجد الكاشف، شدى خلالها الأطفال ببعض الأغاني المتنوعة ما بين أغاني وطنية وأغاني للأطفال وغناء فردي وجماعي مثل "توته توته، أفواه على أرانب، ويا حبيبتي يا مصر، ويا بلادي، وفي الكتب قرينا"، واختتمت الفرقة الحفل بأغنية جماعية للكورال عشنا "قد ايه، حبيتها ولا ما حبتهاش" وسط تفاعل الجمهور.





كما عقد نادي أدب البادية ببيت ثقافة اطسا أمسية شعرية بمركز شباب قصر الباسل بحضور كوكبة من الشعراء أدارها الشاعر علاء الرمحي، بدأت الأمسية بكلمة لرئيس الإقليم والذي شدد على ضرورة الاستمرار في تفعيل نادي أدب البادية والإستمرار في تنظيم الأمسيات الشعرية، ثم توالت الفقرات الشعرية لشعراء النادي وعروض فنيه لفرقة عرب الفيوم البدوية، وناقشت مكتبة الطفل والشباب بطامية كتاب "أهل بيت النبي" الذي يتناول صفات آل البيت، كما ناقشت مكتبة جرفس الفرعية كتاب بعنوان "قصة حياتي" لأحمد لطفي السيد حكى الكاتب نشأته حيث وُلد في ١٥ يناير ١٨٧٢ بقرية برقين مركز السنبلاوين بمديرية الدقهلية وكان والده السيد باشا أبو علي عمدة القرية بدأ تعليمة بمدرسة المنصورة الابتدائي ثم المدرسة الخديوية ثم التحق بمدرسة الحقوق.



