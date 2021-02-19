رئيس القاهرة الأزهرية يكرم معلمة لفوزها في مسابقة "المعلمة القدوة"

كرم الدكتور حسن خليل رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية الأستاذة (رنا عبد الفتاح) إحدى معلمات رياض الأطفال بمعهد البعوث الإسلامية الابتدائي؛ لفوزها في مسابقة" المعلمة القدوة" التي انعقدت خلال الفترة الماضية، لاختيار أفضل المعلمات المثاليات والمتميزات في تعاملهن مع التلاميذ واللاتي أثبتن جدارتهن خلال الحصص الافتراضية(عن بعد).





وتم تكريم المعلمة لتميزها في استخدام المنصات التعليمية عبر الإنترنت وتمكنها من إيصال المعلومة إلى الأطفال بعدة طرق مختلفة، ومراعاتها الفروق الفردية بين الطلاب، وتفاعلها النشط مع تلاميذ فصلها.



