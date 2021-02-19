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ديني

رئيس القاهرة الأزهرية يكرم معلمة لفوزها في مسابقة "المعلمة القدوة"

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:18 م
رئيس القاهرة الأزهرية
رئيس القاهرة الأزهرية يكرم معلمة رياض الأطفال
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محمد شحتة
كرم الدكتور حسن خليل رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية الأستاذة (رنا عبد الفتاح) إحدى معلمات رياض الأطفال بمعهد البعوث الإسلامية الابتدائي؛ لفوزها في مسابقة" المعلمة القدوة" التي انعقدت خلال الفترة الماضية، لاختيار أفضل المعلمات المثاليات والمتميزات في تعاملهن مع التلاميذ واللاتي أثبتن جدارتهن خلال الحصص الافتراضية(عن بعد).

وتم تكريم المعلمة لتميزها في استخدام المنصات التعليمية عبر الإنترنت وتمكنها من إيصال المعلومة إلى الأطفال بعدة طرق مختلفة، ومراعاتها الفروق الفردية بين الطلاب، وتفاعلها النشط مع تلاميذ فصلها.

ويأتي فوز المعلمة نتيجة لحرص مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب على رفع كفاءة العاملين في المنظومة التعليمية للوافدين، عن طريق عقد العديد من الدورات التدريبية المختلفة؛ لتدريب جميع المعلمين بمعاهد البعوث الإسلامية في جميع مراحل التعليم المختلفة ( الابتدائي- الإعدادي- الثانوي) على كيفية استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وخاصة في مجال التعليم، بجانب المتابعة المستمرة من قبل وحدة شؤون التعليم بالمركز؛ لجميع المعلمين بمعاهد البعوث الإسلامية. 
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