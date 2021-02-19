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ديني

وزير الأوقاف: إذا كانت القدرة مطلوبة للزواج فإنه من باب أولى أن تكون للإنجاب.. فيديو

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:43 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمد شحتة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه إذا كانت القدرة المادية والبدنية، مطلوبة في الزواج ، فإنه من باب أولى أن تكون القدرة على الإنفاق مطلوبة للإنجاب.

وأضاف وزير الاوقاف، في خطبة الجمعة، من مسجد السادات بمحافظة المنوفية، أن النبي الكريم قال في حديثه الشريف "من استطاع منكم الباءة فليتزوج" منوها أن القدرة هنا تشمل القدرة المادية والبدنية، والقدرة النفسية، والقدرة على الإنفاق والرعاية.

وتابع: كما قال النبي "كفى بالمرء إثما ان يضيع من يعول" أي لو لم يكن للمرء إثما فيكفيه من الإثم أن يضيع من هم تحت نفقته.

وأشار إلى ان هناك حق الرضاعة للطفل ، مستشهدا بقوله تعالى "ووَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ".

وذكر أن الرجل يجب عليه الإنفاق على الأبناء بالمعروف ولا يتركهم يسألون الناس.
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