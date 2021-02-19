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أخبار العالم

طعنا بسكين.. مقتل مسئول عن مركز للاجئين في فرنسا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:52 م
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
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أحمد محرم
قُتل مسئول عن مركز لاستقبال اللاجئين في مدينة بو الفرنسية إثر طعنه عدة مرات بسكين على يد لاجئ من أصل سوداني.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الحادث وقع خلال ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، حيث أقدم اللاجئ السوداني الذي يعيش بمركز اللجوء منذ سنوات على طعن المسئول بالمركز البالغ من العمر 46 عامًا.

وألقت الشرطة القبض على اللاجئ الجاني، ولا تزال دوافع الجريمة غير معروفة، وإن استبعدت السلطات فرضية كونه هجومًا إرهابيًا، وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أنه سيزور موقع الحادث.

وكان حادث ذبح المدرس الفرنسي صامويل باتي بعد نشره رسومًا مسيئة للرسول في إحدى ضواحي باريس أكتوبر الماضي قد أثار ضجة عالمية كبيرة.

وقُتل المشتبه به الرئيسي في جريمة القتل، وهو مراهق شيشاني يبلغ من العمر 18 عامًا من مواليد موسكو وعرف باسم عبد الله أنزوروف، برصاص قوات الأمن.

وجاء القتل بعد أن عرض باتي البالغ من العمر 47 عاما رسما كاريكاتوريا يصور النبي محمد أمام طلابه. وبدأ تحقيق في الأمر، الذي أثار أيضًا مظاهرات في جميع أنحاء فرنسا تندد بالعنف ضد المعلمين.
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