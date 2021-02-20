نائب بالشيوخ: ارتفاع نسبة الإصابة بكورونا ناجمة عن الاستهتار

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا، ناجمة عن حالة الاستهتار التي تسود بين البعض، مشيرا إلى أنه مع بداية الجائحة التي شهدتها البلاد، تغاضت فئة كبيرة عن إقامة الأفراح والمأتم نظرا للتجمعات الكبيرة التي تنجم عنها، ولكن نرى الآن عودة هذه المناسبات والتجمعات مجددا مع تجاهل تام للخطر الذي قد يحدث بسبب هذه التجمعات.





وطالب "البلشي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بضرورة تشديد الإجراءات الاحترازية على الجميع املا في الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، منوها إلى دور الإعلام وأهميته في توعية الجميع وتعاملهم السليم مع هذا الفيرس.





وأكد عضو مجلس الشيوخ على أن الدولة تواصل جهدها المستمر مع المؤسسات العالمية لتوفير لقاحات فيروس كوورنا لكافة طوائف الشعب، مشيدا بهذا الجهد والذي يؤكد حرص الدولة الدائم على شعبها.

كانت منظمة الصحة العالمية، قد حذرت دول العالم من التراخي في إجراءات منع تفشي فيروس كورونا المستجد، مع انخفاض معدل الإصابات في العالم.





وقالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الأول، وفق روسيا اليوم: "الوقت الحالي ليس ملائما للتخلي عن الحذر".





وأضافت: "من غير الممكن أن نلقي بأنفسنا مرة أخرى في موقف عودة الحالات للزيادة".





وأعلنت منظمة الصحة العالمية انخفاض معدل الإصابات بالفيروس خلال الأسابيع الماضية، وسط تفاؤل من إمكانية إيجاد مخرج من الأزمة.