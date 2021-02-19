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برلمان

برلمانية لـ تامر أمين: من يذكر الصعيد عليه أن يتوضأ أولا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:15 م
النائبة نجلاء باخوم
النائبة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب
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فريدة محمد
تقدمت نجلاء باخوم عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، بمذكرة شديدة اللهجة لوزير الدولة للإعلام بخصوص ما قاله الإعلامي تامر أمين عن المرأة الصعيدية والصعيد بوجه عام وهو ما اعتبرته إهانة في حق المرأة المصرية عامة والمرأة الصعيدية بوجه خاص، وما ذكره فيه تطاول غير مقبول على المرأة في الصعيد.


وأشارت نجلاء باخوم، إلى أن دور الإعلام هو التثقيف وزيادة الوعي، وليس أداة للإهانة، حتى ولو كانت لدينا مشكلة فأن الجهود تتضافر لمواجهتها وليس بالتشويه وإثارة الجدل.


وتابعت:" أنا صعيدية وتم اختياري عضوا بالمجلس القومي للمرأة، ثم عضوا بمجلس النواب عن القائمة الوطنية بصعيد مصر، وما قاله تامر أمين يعد كلاما مرفوضا وغير مقبول جملة وتفصيلا وأسجل اعتراضي عليه، وكرامة المرأة الصعيدية فوق كل شيء، ولا بد أن يعتذر وزير الإعلام للصعيد وأهله من الأطفال للكبار حتي يتذكر كل واحد من منهم حجم الكلمة التي تخرج من فمه فصعيد مصر لم ينجب إلا رجال ومن يذكر صعيد مصر فعليه أن يتوضأ قبل أن يذكره لأنه صعيد الكرامة والشرف.


وكان تامر أمين قال في برنامجه: "الريف في الصعيد في ناس بتخلف عشان عيالهم هما اللى بيصرفوا عليهم الولد يوديه ورشة، والبنات يشحنوهم على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات" 

وهو التصريح الذي أثار ضجة تشهد توابعها خلال الأيام القليلة القادمة.
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