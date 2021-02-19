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فن

أحمد حلمى لجمهوره فى أحدث ظهور: اتفضلوا القهوة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:23 م
احمد حلمي
احمد حلمي
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محمد بدران
نشر الفنان أحمد حلمى، صورا جديدة له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "أحمد حلمى" فى الصور داخل حديقة منزله بإطلالة شتوية أنيقة، وعلق عليها قائلًا: "صباح الفل .. اتفضلوا القهوة".

كشف الإعلامي خيري رمضان، عن عقد جلسات تجمع بين النجم الكبير أحمد حلمي والكاتب عبد الرحيم كمال لتجسيد شخصية الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، مفيدا بأنه حصل على المعلومة من مصادر خاصة وأن الفنان أحمد حلمي يبحث ويقرأ منذ فترة عن هذا الموضوع.

وعلق الإعلامي خيري رمضان، على هذه المعلومة الحصرية التى انفرد بها برنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، قائلا: "ظهور العمل ده خطوة مهمة جدا، وأولا أحمد حلمى رايح سكة تانية.

وهو فنان موهوب وبقاله فترة بيقرأ"، نافيا علمه بطبيعة تجسيد الشخصية فى مسلسل أو فيلم.

وتابع: "لسه مش عارفين شخصية نجيب محفوظ هتبقى فيلم ولا مسلسل ولكن اختيار هذه الشخصية خطوة ستشجع نجوم كتير أننا نجسد شخصيات رموزنا اللى كانت لها قيمة كبيرة"، واعدا بمزيد من التفاصيل الفترة القادمة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمى كان فيلم "خيال مآتة" والذى قدمه العام الماضى وشارك فى بطولته كل من خالد الصاوى ومنة شلبى وبيومى فؤاد وإخراج خالد مرعى.
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