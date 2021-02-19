الكشف على 1185 حالة خلال قافلة طبية بقرية نجع عزوز بمركز دشنا

‬نظمت مديرية الصحة بقنا، قافلة طبية لقرية نجع عزوز بمركز دشنا، استهدفت توقيع الكشف الطبى على 1185 حالة من أهالى القرية، تحت رعاية الدكتورة هاله زايد، وزيرة الصحة والسكان.





قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الصحة نظمت قافلة طبية بقرية نجع عزوز بمركز دشنا يومىّ الأربعاء و الخميس الماضيين، وذلك في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية، لاسيما الأكثر احتياجا منها.





وأوضح الداودى، أن القافلة ضمت عيادات متنقلة متنوعة نجحت في توقيع الكشف الطبي على ١١٨٥ حالة بواقع" ٣٢٨ باطنة - ٢٩٣ رمد - ٢٦٤ أطفال- ١٦٤ جلدية- ٧٨ أطفال - ٥٨ جراحة"، بالإضافة إلى إجراء فحوصات معملية لـ ١١٥ حالة.





وأشار الدكتور راجى تاوضروس، مدير مديرية الصحة بقنا، إلى أن المديرية تسعى إلى التوسع فى تنظم القوافل الطبية فى قرى المحافظة، لاسيما الأكثر احتياجا منها.





وأضاف تاوضروس، بأن هذا الاسبوع تم تنظيم ٣ قوافل طبية بقرى" بئر عنبر - الرماش - نجع عزوز " تم خلالها الكشف على ٥١٣٠ حالة فى العديد من التخصصات الطبية.

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