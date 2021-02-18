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محافظات

افتتاح وحدة ترشيح طبيعى لمياه الشرب فى مركز قوص بقنا

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:22 م
افتتاح وحدة ترشيح
افتتاح وحدة ترشيح طبيعى لمياه الشرب فى مركز قوص بقنا
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يوسف رجب


افتتح حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحدة ترشيح طبيعى لمياه الشرب، لأهالي مركز قوص والتي تم تنفيذها بتمويل من نادي روتاري، نائبا عن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا.


جاء ذلك بحضور أسامة الأحمر، محافظ روتاري مصر، و المهندس رجب عرفه، رئيس شركة مياه الشرب و المهندسة نيرة عبدالوهاب، رئيسة لجنة المياه بالمنطقة الروتارية، و عدد من أعضاء أندية روتاري والقيادات التنفيذية بالمحافظة.


وقدم نائب محافظ قنا، الشكر لأعضاء نادى روتاري علي تمويل إنشاء أول وحدة ترشيح طبيعى لمياه الشرب بمركز قوص، مؤكدًا أهمية المشاركة المجتمعية في تنمية المجتمع من خلال دعم شبكات مياه الشرب وحفر الآبار الشاطئية وتوصيل المياه للمناطق و الأسر الفقيرة و رفع الوعى المجتمعى بأهمية الترشيد في استهلاك الموارد المائية بين المواطنين.


وقال أسامة الأحمر، محافظ الروتارى، إن الاتحاد النوعي لأندية روتاري مصر يهدف إلى تنمية المجتمع و توفير الخدمات الأساسية للمناطق المحرومة والأسر الفقيرة ورفع كفاءة شبكة المياه لإنتاج مياه شرب آمنه تحت إشراف الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي.


وأشار المهندس رجب عرفه، رئيس شركة مياه الشرب، إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع نادي روتاري لإنشاء آبار مياه بتكنولوجيا الترشيح الطبيعي علي ضفاف نهر النيل RBF وزيادة كمية مياه الشرب المنتجة من محطات المياه باقل تكلفة ممكنه.


و أضاف رئيس شركة مياه الشرب، بأن البروتوكول يأتى تحت مبادرة "المياه من أجل الحياة" والذي يؤكد علي دور المؤسسات في المشاركة المجتمعية ولدعم وخدمة المجتمع المحلي وتحقيق الأهداف القومية في توفير مياه الشرب إلى المناطق التي تعاني من الفقر المائى.


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افتتاح وحدة ترشيح طبيعى لمياه الشرب فى مركز قوص بقنا
افتتاح وحدة ترشيح طبيعى لمياه الشرب فى مركز قوص بقنا
افتتاح وحدة ترشيح طبيعى لمياه الشرب فى مركز قوص بقنا
افتتاح وحدة ترشيح طبيعى لمياه الشرب فى مركز قوص بقنا
افتتاح وحدة ترشيح طبيعى لمياه الشرب فى مركز قوص بقنا
افتتاح وحدة ترشيح طبيعى لمياه الشرب فى مركز قوص بقنا
افتتاح وحدة ترشيح طبيعى لمياه الشرب فى مركز قوص بقنا
افتتاح وحدة ترشيح طبيعى لمياه الشرب فى مركز قوص بقنا
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