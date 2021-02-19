ثقافة الجيزة تناقش مخاطر الإدمان

نفذت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الجيزة، حيث نظم بيت ثقافة صفط اللبن محاضرة بعنوان "مخاطر الإدمان"، دارت حول مفهوم الإدمان، وأضراره الصحية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية، التي أصبحت تتخطى حدود الماضي والحاضر والمستقبل، فقد أصبح تأثير المخدرات يتعدى حدود الفرد ويمتد إلى الأسرة والمجتمع بأسره.





كما تم مناقشة كتاب بعنوان "إضاءات تشكيلية" تأليف د. صبري منصور، وناقشت مكتبة صول الثقافية كتاب بعنوان "الإعاقة السمعية" تأليف د. محمد حسن غانم، الذي يهدف إلى تغيير النظرة السلبية نحو الإعاقة والمعاق بشكل عام ومعاق السمع بشكل خاص، إلى جانب معرض فني أقامته مكتبة القطوري الثقافية تضمن مجموعة من لوحات رواد الموقع، والتي تعبر عن نهر النيل والحياة الريفية البسيطة، كما أقامت مكتبة الكوم الأحمر ورشة فنون تشكيلية "إعادة تدوير مخلفات البيئة".





وعقد بيت ثقافة زنين محاضرة بعنوان "دور الشباب فى بناء مستقبل أفضل"، تناولت الحديث عن أهمية تدريب الكوادر الشبابية وتهيئتهم لسوق العمل، لما لذلك من أهمية كبرى في نهضة وتقدم الأوطان، وضرورة العمل على استغلال طاقاتهم ومهاراتهم في شتى مجالات التنمية، التي يتحدد بها مستقبل ومصير الدول لسنوات عديدة قادمة.





بينما نفذت مكتبة الشيخ زايد الثقافية ورشة حكي بعنوان "الواحة المفقودة" تأليف يعقوب الشاروني، تناولت تاريخ المصريين القدماء، والدور العظيم لنهر النيل في قيام الحضارة الفرعونية بمصر القديمة.





وأقام قصر ثقافة 6 أكتوبر ورشة فنية لإعادة تدوير مخلفات البيئة.





كما نفذت مكتبة ساقية مكي الثقافية ورشة فنون تشكيلية "رسم وتلوين".





فيما أقام قصر ثقافة الجيزة بروفة للعرض المسرحي "اكليل الغار" للمخرج عبده اسكندر، ومن تأليف اسامه نور الدين، بجانب تدريب على الرقص الصعيدي.





وناقش مركز طفل المنيرة الغربية كتاب بعنوان "ماريا مونتسوري -مكتشفة الكنز" تأليف د. علي عبد المنعم، تضمن مسيرة حياة تلك السيدة التي لقبت بمكتشفة الكنز، التي كانت من أعظم الشخصيات في تطوير التعليم.





بينما أقامت مكتبة بولاق الدكرور ورشة فنية "رسم وتلوين".



