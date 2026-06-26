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بنسبة تقييم 99%.. "جهار" تجدد اعتمادها الدولي من "ISQua" حتى عام 2030
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بنسبة تقييم 99%.. "جهار" تجدد اعتمادها الدولي من "ISQua" حتى عام 2030

الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)،
الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)،

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، برئاسة الدكتور أحمد طه، نجاحها في تجديد اعتمادها الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua EEA )، عقب اجتيازها عملية تقييم دولية شاملة نفذها فريق من الخبراء الدوليين، وفقا للاصدار الخامس من المبادئ التوجيهية ومعايير تقييم هيئات الاعتماد الخارجية ، محققة نسبة تقييم استثنائية بلغت (99%).

ويشمل قرار الاعتماد فترة جديدة تمتد من يونيو 2026 وحتى يونيو 2030، بما يعكس استمرار الثقة الدولية في كفاءة واستدامة منظومة الاعتماد المصرية.

استدامة تطوير الخدمات الصحية

ويؤكد هذا الإنجاز التزام الهيئة الراسخ بتطبيق أعلى المعايير الدولية في الحوكمة والاعتماد والرقابة الصحية، بما يضمن استدامة تطوير الخدمات الصحية، ويؤكد الثقة في جودة الرعاية المقدمة للمواطن المصري، ويدعم أهداف رؤية الدولة في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل وفق أفضل الممارسات العالمية.

وشملت عملية التقييم مراجعة دقيقة لمختلف محاور الأداء المؤسسي بالهيئة، من خلال سلسلة من الزيارات والاجتماعات مع القيادات والكوادر الفنية والإدارية، حيث تم تقييم كفاءة منظومة الحوكمة، وفاعلية التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الموارد البشرية والمالية، ونظم المعلومات والتحول الرقمي، وأمن وسرية البيانات، وآليات التطوير المستمر وإدارة المخاطر، ومدى توافق السياسات والإجراءات مع المعايير الدولية المعتمدة.

وأشاد فريق التقييم الدولي بالمستوى المتقدم الذي حققته الهيئة، مؤكدا أن "جهار" نجحت في بناء نموذج مؤسسي متكامل يتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والتميز المؤسسي، ويضاهي كبرى هيئات الاعتماد والرقابة الصحية على المستوى الدولي.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن اعتزازه بهذا التقدير الدولي، مؤكدًا أن تجديد الاعتماد بنسبة نجاح بلغت 99% لمدة أربع سنوات يمثل شهادة ثقة عالمية في كفاءة منظومة الاعتماد المصرية وقدرتها على تطبيق أعلى معايير الجودة والحوكمة المؤسسية.

وأضاف أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للدعم غير المحدود الذي توليه القيادة السياسية الحكيمة لقطاع الصحة، ولجهود الدولة المستمرة في بناء نظام صحي متطور يرتكز على الجودة والاستدامة وسلامة المرضى، مشيرا إلى أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية استطاعت خلال فترة وجيزة أن تفرض نموذجا مصريا رائدا يحظى بالتقدير والاعتراف الدولي.

وأوضح رئيس الهيئة، أن قانون التأمين الصحي الشامل اشترط أن تكون الجهة المسئولة عن اعتماد المنشآت الصحية حاصلة على اعتماد دولي من جهة معترف بها عالميا، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، مشيرا إلى أن تجديد اعتماد GAHAR من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQua يؤكد على استمرار توافق منظومة الاعتماد المصرية مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وأكد الدكتور أحمد طه أن الهيئة تؤمن برسالتها في تأسيس منظومة رعاية صحية ترتكز على الجودة باعتبارها ثقافة مؤسسية ونهج عمل مستدام، وليست مجرد معايير أو إجراءات يتم تطبيقها، مشددا على أن رحلة الجودة تبدأ من داخل الهيئة نفسها، من خلال ترسيخ قيم التميز والشفافية والتطوير المستمر، لتنتقل إلى مختلف المنشآت الصحية المعتمدة، بما يسهم في بناء ثقافة وطنية للجودة تدفع القطاع الصحي نحو مستويات أعلى من الكفاءة والالتزام.

ووجه الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة التهنئة إلى شركاء النجاح من أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالهيئة، مشيدا بما أظهروه من كفاءة ومهنية عالية خلال مراحل التقييم المختلفة، ومؤكدا أن هذا النجاح يعكس تميز الكوادر المصرية وروح العمل الجماعي والالتزام المستمر بالتطوير والتحسين.

وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن تجديد الاعتماد الدولي من منظمة ال" ISQua " يمثل نقطة انطلاق جديدة نحو توسيع نطاق التميز المؤسسي وتعزيز الابتكار في منظومة الاعتماد والرقابة الصحية، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في جودة الرعاية الصحية، ويعزز من جاذبية القطاع الصحي المصري للاستثمار والشراكات الدولية، ويرسخ الثقة العالمية في الخدمات الصحية المقدمة داخل الجمهورية الجديدة.

وجدير بالذكر أن الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua - International Society for Quality in Health Care) تعد المرجعية العالمية الأبرز في اعتماد هيئات الاعتماد الصحي ووضع الأطر الدولية لضمان جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، وتحظى باعتمادها مؤسسات وهيئات صحية مرموقة حول العالم باعتباره إحدى أعلى شهادات الاعتراف الدولي في مجال الجودة والاعتماد الصحي.

الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR الدكتور أحمد طه ISQua EEA منظومة التأمين الصحي الشامل

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