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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وثائق تكشف أسرار مخبأ خامنئي السري تحت الأرض في قلب طهران

خامنئي
خامنئي
فرناس حفظي

كشفت قناة «إيران إنترناشيونال»، استنادا إلى وثائق ومخططات معمارية قالت إنها حصلت عليها من مصادر مطلعة، عن وجود مجمع محصن تحت الأرض شيده الحرس الثوري الإيراني لحماية المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، بالقرب من مقر إقامته الرسمي في وسط طهران.

وبحسب التقرير، يتكون المجمع، الذي يحمل اسم «بيت إبراهيمي»، من أنفاق للهروب وغرف محصنة ضد الانفجارات وملاجئ عميقة تحت الأرض، إضافة إلى موقف سيارات متعدد الطوابق ومرافق أمنية، ويقع على عمق يصل إلى نحو 35 مترًا.

وأشار التقرير إلى أن أعمال إنشاء المجمع بدأت عام 2009 واستمرت قرابة عقد، بتمويل من مقر «خاتم الأنبياء» التابع للحرس الثوري، فيما أشرفت إدارة الهندسة في الحرس الثوري على تنفيذ المشروع.

ووفقا للمخططات، يضم المجمع مداخل ومخارج سرية متصلة بشوارع رئيسية ومواقف سيارات في وسط العاصمة الإيرانية، فضلاً عن غرفة مقاومة للانفجارات صُممت لتوفير الحماية لخامنئي في حال تعرضه لهجوم صاروخي.

وأضافت القناة أن الموقع كان مخفيًا أسفل ما يبدو أنه مركز رياضي، فيما أظهرت صور قالت إنها تعود لفترة البناء أحد مخارج الأنفاق والمرافق الإدارية التابعة للمجمع.

كما أشار التقرير إلى أن المجمع كان من بين الأهداف التي استهدفتها إسرائيل خلال هجومها على مقر المرشد الأعلى في مارس 2026، إلا أن صور الأقمار الصناعية لم تُظهر دليلاً واضحًا على تدمير المنشأة الواقعة تحت الأرض.

ولفتت «إيران إنترناشيونال» إلى أن هذه المعلومات تتعارض مع تصريحات سابقة لمسؤولين إيرانيين نفوا وجود ملجأ خاص بخامنئي، بينهم وزير الداخلية الأسبق مصطفى بور محمدي، ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية السابق عزت الله ضرغامي.

الحرس الثوري الإيراني مجمع محصن تحت الأرض علي خامنئي المرشد الأعلى السابق طهران

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