10 نصائح فعالة لمرضى السكري لخسارة وزنهم في أقل وقت

يُعد فقدان الوزن عند مرضى

استراتيجية فعالة للوقاية من عوامل الخطر المرتبطة به مثل السمنة وأمراض القلب، والوزن الزائد أو السمنة مشكلة صحية يجب على الجميع العناية بها، ولكن عندما يتعلق الأمر بمرضى السكر، يجب أن تكون الأولوية للصحة والتحكم في الوزن، وفقًا لدراسة، يمكن لفقدان الوزن المعتدل بنسبة 5-10 في المائة أن يحسن بشكل كبير وظائف خلايا بيتا في البنكرياس، ويصحح المشكلات المرتبطة باضطرابات الأنسجة الدهنية ويقلل من عوامل الخطر المرتبطة بالسمنة.