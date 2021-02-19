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مرأة

10 نصائح فعالة لمرضى السكري لخسارة وزنهم في أقل وقت

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:29 م
نصائح لخسارة الوزن
نصائح لخسارة الوزن
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نهى هجرس
يُعد فقدان الوزن عند مرضى السكري استراتيجية فعالة للوقاية من عوامل الخطر المرتبطة به مثل السمنة وأمراض القلب، والوزن الزائد أو السمنة مشكلة صحية يجب على الجميع العناية بها، ولكن عندما يتعلق الأمر بمرضى السكر، يجب أن تكون الأولوية للصحة والتحكم في الوزن، وفقًا لدراسة، يمكن لفقدان الوزن المعتدل بنسبة 5-10 في المائة أن يحسن بشكل كبير وظائف خلايا بيتا في البنكرياس، ويصحح المشكلات المرتبطة باضطرابات الأنسجة الدهنية ويقلل من عوامل الخطر المرتبطة بالسمنة. 

وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أبرز الطرق الصحية لخسارة الوزن لمرضى السكرى:

- تقليل التوتر 
يمكن أن يكون الإجهاد أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن لدى مرضى السكر وكذلك البالغين الأصحاء، تشير إحدى الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي (بما في ذلك مرض السكري) وأعراض الاكتئاب هم أقل عرضة لفقدان الوزن، لكن إدارة الإجهاد من خلال تقنيات أو علاجات الاسترخاء المختلفة يمكن أن تساعد في إدارة الوزن بشكل فعال. 

- العصائر 
على الرغم من أن عصائر الفاكهة تعمل على زيادة مستويات السكر في الجسم ، إلا أن السكريات الطبيعية من بعض الفواكه مثل البرتقال ليست ضارة بالصحة وقد تساعد في إنقاص الوزن، وتحتوي العصائر الطازجة غير المحلاة والطازجة بنسبة 100 في المائة من الفاكهة الكاملة المجففة على الكثير من الألياف الغذائية والعناصر المغذية الأخرى مثل فيتامين أ وفيتامين ج والبوتاسيوم والألياف التي قد تساعد في إدارة مرض السكري وتساعد في رحلة إنقاص الوزن. 

- شرب الكثير من الماء. 
- عدم تخطي وجبة الإفطار 
- ممارسة التمارين التي تساعدك على بناء العضلات. 
- عد السعرات الحرارية الخاصة بك كل يوم والتزم بذلك. 
- احتفظ بوزن جسمك. 
- بإعداد قائمة بالوجبات الخفيفة الصحية بمساعدة أخصائي التغذية حتى لا ينتهي بك الأمر بتناول أطعمة غير صحية. 
- تجنب تناول الطعام خارج المنزل بشكل مفاجئ وخطط مسبقًا للحفاظ على كمية السعرات الحرارية التي تتناولها طوال اليوم.




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