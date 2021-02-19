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التعليم تكشف حقيقة إلغاء تدريس الآيات القرآنية والأحاديث.. فيديو

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:29 م
وزارة التعليم
وزارة التعليم
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حمزة شعيب
كشف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة إلغاء تدريس الآيات القرآنية والأحاديث.

وقال حجازي خلال مداخلة هاتفية بقناة  "إكسترا نيوز"،: "إلغاء تدريس الآيات القرآنية والأحاديث هي  شائعة لا أساس لها من الصحة، ولدينا كتاب يدرس لأول مرة القيم الأخلاقية".

وأوضح: "كتاب القيم الأخلاقية موجود وكتاب التربية الدينية موجود وهذا لا علاقة له بحذف المناهج الدينية".

وتابع نائب وزير التربية والتعليم: ليس هناك أى توجيهات لحذف الآيات القرآنية، مشيرا إلى أنه نحن في أمس الحاجة لوجود الآيات القرآنية والأحاديث.

وتداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباءً عن صدور توجيهات بإلغاء تدريس الآيات القرآنية والأحاديث لطلاب المدارس، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.
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