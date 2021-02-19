أنجيلا ميركل: ليبيا لا زالت تواجه خطرا كبيرا رغم تحقيق النجاحات

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنه يجب منح الشعب الليبي مستقبلا أفضل، وأن يتم دعم العملية الدستورية التي تقودها الأمم المتحدة، لافتة إلى أن ليبيا لا زالت تواجه خطرا كبيرا، على الرغم من تحقيق العديد من النجاحات هناك.





وفيما يخص العلاقة مع إيران والملف النووي، لفتت ميركل إلى ضرورة وجود رؤية مشتركة مع جميع الحلفاء لحل تلك الأزمة.





وتابعت خلال كلمتها بمؤتمر ميونيخ،:" لن يتحقق النصر على كورونا إلا بتطعيم كل العالم، لافتة إلى أن ألمانيا والدول الغنية الأخرى قد تحتاج إلى إعطاء بعض مخزونها من اللقاحات للدول النامية، لأن تطعيم العالم بأسره هو وحده الكفيل بإنهاء جائحة فيروس كورونا.





ونوهت بأن برنامج "كوفاكس" الخاص بتوزيع اللقاحات "يجب أن يحصل على اللقاحات في أسرع وقت".