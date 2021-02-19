ضمن حملة حقك تنظمي .. تقديم الخدمة الصحية لـ 1858 منتفعة بقرى القليوبية

أنهت مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية أعمال قوافل الصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي " بقري مركز شبين القناطر.





وقالت الدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسرة بالقليوبية إن القوافل انطلقت بقرى "الأحراز والشوبك وكفر شبين بإدارة شبين القناطر"، وذلك ضمن مبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وجاءت القوافل بهدف توفير جميع خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى والمناطق المحرومة من تلك الخدمات بالإضافة إلى تنظيم زيارات منزلية للرائدات الريفيات بالقرى المستهدفة.





وتضمنت القوافل عيادات باطنة وأطفال وتقديم خدمات المشورة، وتنظيم الأسرة بالمجان، بالإضافة إلى حملة للتوعية بالصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة والرد على جميع الأسئلة للمنتفعات مع التصدي لجميع الشائعات التي من شأنها الإضرار بالمجتمع.





وأشارت إلى أن القوافل تضمنت عيادات ثابتة ومتنقلة تجوب كل أنحاء القرى وتستهدف تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان للسيدات فى الفئة العمرية من 15- 49 عاما.





من جانبها أكدت الدكتورة منى بيومى مدير تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية بشبين القناطر، أن القوافل تتضمن عيادات ثابتة ومتنقلة تجوب كل أنحاء القرى المستهدفة وتتضمن توفير خدمة أخصائي النساء والتوليد والكشف بأشعة السونار، ووسائل تنظيم الأسرة ، فيما بلغ اجمالي السيدات اللي تم تقديم خدمات الصحة الانجابيه 1858 منتفعة.





من جانبه اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية المخطط التفصيلي لـ 65 قرية بمدن بنها والقناطر الخيرية وشبين القناطر وقليوب، وذلك بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندسة منال زين العابدين مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.





وأكد محافظ القليوبية أن المخططات التفصيلية التي اعتمد تعديلها يبدأ العمل طبقا لها ابتداء من يوم نشر التعديلات بالجريدة الرسمية، وذلك تيسيرا على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء فى هذه المدن والمراكز والقرى.





وأشار المحافظ إلى أن المخططات تساهم بشكل كبير فى إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية مضيفا أن تلك التعديلات تمت من خلال الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات التفصيلية السابق صدورها، ليتوافق المخطط المعدل مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية و أحكام القانون 119لسنة 2008.