تعيين نايف القاضي مديرًا تنفيذيًا للأهلي السعودي





وقال عبدالإله مؤمنة، رئيس النادي:“قررنا تعيين نايف القاضي مديرًا تنفيذيًا لكرة القدم نظرًا لما يتمتع به من قدرات إدارية وقيادية في المجال الرياضي، لا سيما نجاحاته الأخيرة مع المنتخبات الوطنية طوال السنوات الماضية”.





وأضاف:" لدينا ثقة كبيرة في قدراته على تولي المسؤولية في هذا الوقت الهام من عمر المنافسات، وكذلك خدمة الكيان الأهلاوي بالشكل الأمثل”.





وعبر نايف القاضي عن سعادته معلقًا:" ا ليوم عدت الى بيتي الاول لبدء مهام عملي مديرًا تنفيذيًا للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي، أشكر ادارة النادي على ثقتهم ، وسنعمل من اجل تحقيق مايرضى طموحات جماهير النادي الاهلي ، لن نحقق الاهداف الا بوقفة الجميع من ادارة واعلام وجماهير في خدمة هذا الكيان ."





ومن المقرر أن يحضر نايف القاضي تدريبات الأهلي مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الشباب الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري السعودي.







كما شارك مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2006، توج بكأس خادم الحرمين الشريفين مع الشباب والدوري السعودي، في مسيرة كانت ذاخرة بالإنجازات والنجاحات كلاعب كرة قدم.

القاضي أيضًا كان ناجحًا في عمله الإداري، حيث عمل مدير المنتخب السعودي الأولمبي والذي حقق حلم التأهل للأولمبياد للمرة الأولى للسعوديين منذ عام 1996، قبل أن يرحل عنه لتولي منصبه الجديد في الأهلي يذكر أن القاضي لعب لصفوف نادي أهلي جدة السعودي وأبدع وتوج معه بالبطولة العربية للأندية، ثم انتقل لإعارة في نادي الريان القطري ومن ثم الذهاب لنادي الشباب، ليكمل مسيرته حتى تعليق حذائه عام 2014.

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، اليوم الجمعة، عن تعيين نايف القاضي مديرًا تنفيذيًا للفريق، خلفًا لـ طارق كيال.