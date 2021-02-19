على الدين هلال: الإخوان ما زالوا موجودين.. ويستغلون الدين من أجل السلطة.. فيديو

قال الدكتور علي الدين هلال، وزير الشباب الأسبق، أستاذ العلوم السياسية، إن جماعة الإخوان حركة اجتماعية تستغل الدين فى تحقيق مصالح سياسية.





وأضاف "هلال"، خلال استضافته ببرنامج "الجمعة في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الرئيس السيسي أعاد الوطنية المصرية إلى مكانها الصحيح، وكذلك أعاد الترابط بين المسلمين والأقباط، معقبا: "ما فعله الرئيس السيسي في هذه النقطة لم يفعله أي رئيس مصري على مدار التاريخ".





وأشار وزير الشباب الأسبق، أستاذ العلوم السياسية،: "لم أعرف أي رئيس دولة ذهب لتهنئة الأقباط في عيد الميلاد المجيد"، متابعا: "قيام الرئيس السيسي بتهنئة الأقباط يعتبر نوعا من المغامرة المحسوبة، لأنه يفعل شيئا لم يسبق لأي رئيس دولة أن فعله".



