خروج 17 مصابا .. ننشر أول صور لحادث انقلاب أتوبيس سياحي بجنوب سيناء

حصل موقع "صدى البلد" الإخباري على أ ول صور لحادث انقلاب الأتوبيس السياحي بالقرب من منطقة حمام فرعون.





وقالت مصادر طبية، إن معظم المصابين تماثلوا للشفاء وخرج 17 مصابا من مستشفى أ بورديس العام، وفي طريقهم للعودة إلى القاهرة واستكمال رحلتهم.





وقد تمت معاينة مكان الحادث وإعداد تقرير فني عن أسبابه وأجرت النيابة العامة بجنوب سيناء التحقيقات .





بينما مازال يخضع 4 مصابين للعلاج بمستشفي ابورديس العام تحت رعاية طبية متميزة ؛ وتراوحت إصاباتهم ما بين الجروح والكدمات.





وأصيب اليوم ٢١ شخصًا اليوم الجمعة بإصابات مختلفة إثر تعرضهم لحادث انقلاب حافلة سياحية، على الطريق الدولي بجنوب سيناء.





تلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد انقلاب حافلة سياحية قادمة من شرم الشيخ متجه إلى محافظة القاهرة، بالقرب من منطقة حمام فرعون اتجاه مدينة رأس سدر، وأسفر الحادث عن إصابة 21 شخصًا.





وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.





وأوضح الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أنه جري الدفع بسيارات الإسعاف فور تلقي البلاغ بوقوع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفي أبورديس المركزي، وذلك لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.





وأكد أن جميع المصابين حالتهم مستقرة، وتتراوح مابين كسور وسحجات وكدمات وجروح ، جري استخراج تصاريح خروج لسبعة عشر حالة لتحسن أوضاعهم الصحية، ويخضع أربعة أخرون للحجز الداخلي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لحين تحسن حالتهم الصحية .





وأكد وكيل وزارة الصحة، أن الفريق الطبي بالمستشفي قام بإجراء التقيمات اللازمة وتحديد وصف الإصابات لكافة المصابين، بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية من الكشف والفحص السريري والتحاليل والإشعات واتخاذ اللازم نحو تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لكافة المصابين .



