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أخبار العالم

"الطاقة الذرية" تعثر على آثار لليورانيوم بمواقع سرية في إيران

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:06 م
الطاقة الذرية تعثر
"الطاقة الذرية" تعثر على آثار لليورانيوم بمواقع سرية بإيران
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قسم الخارجي
ذكرت وكالة "رويترز" أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثرت على آثار يورانيوم في موقعين بإيران ماطلت السلطات في تفتيشهما.

وقالت نقلا عن دبلوماسيين، إن الوكالة الدولية وجدت آثارا لجزيئات اليورانيوم في موقعين إيرانيين تم تفتيشهما بعد أشهر من المماطلة، وأن الوكالة تستعد لتوبيخ إيران لفشلها في تفسير الأمر.

وبحسب المصادر، فإن التقرير المرتقب حول إيران يعقد جهود الولايات المتحدة لإحياء الدبلوماسية في ذلك الملف والعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني.

ورغم الاعتقاد السائد بأن تلك المواقع غير نشطة منذ نحو عقدين، إلا أن معارضي الاتفاق النووي الإيراني يشيرون إلى أدلة على أنشطة نووية غير معلنة تظهر أن إيران لا تتصرف بحسن نية.

وأكد 7 دبلوماسيون أن الوكالة الدولية ستصدر تقريرا لاذع لتوبيخ إيران لفشلها في تفسير العثور على كميات اليورانيوم في موقعين غير معلنين.

وتعتقد الوكالة أن أحد المواقع كان يشهد تخصيبا لليورانيوم بينما كان الآخر يستخدم لاختبار المتفجرات.
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