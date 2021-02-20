زراعة النواب تطالب بإدراج المزارعين ضمن منظومة التأمين الصحي

قال النائب علي أبو أحمد أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، إن خطوة ربط المشروعات القومية للغذاء مع كليات الزراعة والبحث العلمي تسهم في جني ثمار الأبحاث الزراعية بالتنفيذ علي أرض الواقع مما يفعل دور مراكز البحوث الزراعية أيضا في دعم الفلاح.









طالب " أبو أحمد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة إدراج الفلاحين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بإعتبار الفلاحين من أكثر الفئات المطحونة في المجتمع، وذلك بهدف تخفيف النفقات المادية عن كاهلهم.









ولفت عضو مجلس النواب، إلي أهمية تعيين أكبر عدد من خريجي كليات الزراعة وذلك لمعالجة النقص القائم في أعداد المهندسين الزراعيين، وذلك لإن الإرشاد الزراعي يمثل موسوعة معلومات بالنسبة للفلاحين.









اجتمع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأعضاء هيئة مكتب لجنة الدراسات الزراعية بالمجلس الأعلى للجامعات وبحضور د عادل البلتاجي رئيس الهيئة وعمداء كليات الزراعة بالجامعات المصرية ونقيب الزراعيين ومجموعة من الخبراء في القطاع الزراعي عن طريق الفيديو كونفرنس.





واستهل وزير الزراعة الاجتماع بالتأكيد على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية التعاون المستمر بين كليات الزراعة ووزارة الزراعة والمساهمة بشكل اكثر فاعلية في تنفيذ المشروعات القومية التي تعمل الدولة على تنفيذها حاليا لتحقيق الامن الغذائي للمواطنين





وجه الشكر للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على التعاون المثمر بين الوزارتين في مجال البحث العلمي الزراعي حيث يوجد نخبة متميزة من الباحثين بوزارة الزراعة في مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء مؤكدا ان الهدف الرئيسي للبحث العلمي بالوزارة هو ان تتحول المراكز البحثية الي بوابة لتطبيق البحوث على ارض الواقع سواء كانت البحوث تقليدية او بحوث مبنية على التكنولوجيا الحديثة كتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ او حصر التصنيفي للأراضي، والتأكد من التراكيب المحصولية المناسبة، واستخدام التكنولوجيا الحيوية، والميكنة الزراعية المتقدمة والاستشعار عن بعد.





القصير اكد على ان التوسع في البحوث التطبيقية يحتاج الي تدريب مستمر للخريجين حتى وان تم ذلك من خلال اقتراح بإضافة دورات تخصصية تعمل على ادراج انشطة هامة مثل تربية الخيول والهندسة الوراثية والاعتماد على الزراعة الذكية والزراعات المطرية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة، ونظم المعلومات الجغرافية التي تسهم في وجود مخرجات حيوية كتحليل التربة وتحديد الأسمدة المطلوبة واستخدام أساليب الري الحديثة والتغلب على مشكلة تفتت الحيازات الزراعية وزيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف والتنبؤ بالتغيرات المناخية التي ستؤدي الى تغيرات في التراكيب المحصولية والتعاقب المحصولي ومواعيد الزراعة





كما شدد وزير الزراعة على ضرورة أن تساهم كليات الزراعة والطب البيطري بدور حيوي وملموس في التوسع الافقي والرأسي وتنمية الوديان والزراعات المطرية لما له من أهمية كبرى في تحقيق طفرات كبيرة في الإنتاج الزراعي والحيواني.





من جانبه د عادل البلتاجي رئيس لجنة الدراسات الزراعية بالمجلس الأعلى للجامعات قدم عرضا لجهود كليات الزراعة وكذلك وزارة الزراعة لدعم وتطوير البحث العلمي في القطاع الزراعي من خلال صندوق دعم البحوث الزراعية والمراكز البحثية المتخصصة بالوزارة





كما عرض البلتاجي دور اللجنة واسهامات كليات الزراعة في التوسع في استخدام التكنولوجيا في القطاع الزراعي، واستحداث برامج دراسية جديدة لكليات الزراعة تستخدم الزراعة الذكية والمدققة وهي (الهندسة الزراعية - الزراعة المحمية - التكنولوجيا الحيوية - سلامة الغذاء)، وجاري تطوير برنامج البساتين وانتاج المحاصيل الحقلية.





‏وتضمن العرض بعض التطبيقات التي تم استخدامها في مجالات التكنولوجيا الزراعية، واستخدام الاستشعار عن بعد، والهندسة الوراثية والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة؛ إضافة الى الاعتماد على النانو تكنولوجي وتطوير النظم المزرعية في الحقل





كما تضمن العرض شرحا لتجربة لنوع جديد من القمح قادر على مواجهة الارتفاع في دراجات الحرارة (معهد الهندسة الوراثية بوزارة الزراعة).





وكذلك شرحا عن الجهود الرامية لتحسين كفاءة استهلاك المياه من خلال الصوب والزراعة المحمية والمجسات الأرضية، وقد اقترح التفكير في إعادة تفعيل مركز البحوث الزراعية والتنمية والذي كان يضم كافة كليات الزراعة ومديريات الزراعة ومراكز البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، ويرتبط بها صندوق متطور لدعم أنشطة ووجود حلول تطبيقية، وقد وعد الوزير القصير بدراسة ذلك.





اكد وزير الزراعة على ان هذه الأمور من النقاط الهامة التي تعتبر من أولويات البحث العلمي الزراعي بما سيؤدي الي التوسع في الزراعة الدقيقة والذكية وتطوير برامج التدريس في الكليات.





وفي نهاية اللقاء وجه وزير الزراعة الشكر لأعضاء اللجنة وعمداء كليات الزراعة متمنيا مزيدا من التعاون من اجل تطوير القطاع الزراعي.



