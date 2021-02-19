بقالي كتير لـ هاني شاكر تريند رقم 11 على اليوتيوب

حققت اغنية "بقالي كتير" بـ هاني شاكر، نجاحا كبيرا جدًا، حيث احتلت التريند رقم ١١ على موقع "اليوتيوب".
وتقول كلمات الأغنية: "بقالي كتير وانا بعافر .. بقول هنساك ومش بنسي .. بحاول اعيش ومش قادر .. ف بعدك فيه حاجات ناقصة .. وحتي حياتي مش هي .. مفيش حاجة حلوة ف عينيا مفيش حاجة بينا منسية .. بحبك ايوة انا لسه.. وليه انت الوحيد بالذات . هموت واحكيله انا حكايات .. الله يجازي الذكريات .. انا بعدك بعيش مكسور .. ويوم عن يوم حياتي تضيق .. ومبيكملش اي طريق .. كلامي لو زمان ضايقك .. فانا كنت اكيد معزور".
"بقالي كتير"، كلمات ايهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب، زتوزيع عمر إسماعيل، وميكس وماستر ياسر أنور.