ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بقالي كتير لـ هاني شاكر تريند رقم 11 على اليوتيوب

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:59 م
صدى البلد
Advertisements
شروق إبراهيم - محمد نحلة
حققت اغنية "بقالي كتير" بـ هاني شاكر، نجاحا كبيرا جدًا، حيث احتلت التريند رقم ١١ على موقع "اليوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "‏بقالي كتير وانا بعافر .. بقول هنساك ومش بنسي .. بحاول اعيش ومش قادر .. ف بعدك فيه حاجات ناقصة .. وحتي حياتي مش هي .. مفيش حاجة حلوة ف عينيا مفيش حاجة بينا منسية .. بحبك ايوة انا لسه.. ‏وليه انت الوحيد بالذات . ‏هموت واحكيله انا حكايات  .. الله يجازي الذكريات .. ‏انا بعدك بعيش مكسور .. ‏ويوم عن يوم حياتي تضيق  .. ‏ومبيكملش اي طريق .. كلامي لو زمان ضايقك .. ‏فانا كنت اكيد معزور".

"بقالي كتير"، كلمات ايهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب، زتوزيع عمر إسماعيل، وميكس وماستر ياسر أنور.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

بفستان حرير.. درة تخطف الأنظار بجمالها فى أحدث ظهور لها

بسبب إهانة الصعايدة في الفضائيات.. مصطفى بكرى يطالب باستدعاء وزير الإعلام

بـ الأحمر الجريء.. كارول سماحة تستعرض جمالها على إنستجرام

17 ضحية.. حادث مروع بالسعودية

مصر تشارك بمعرض IDEX 2021 لأنظمة التسليح والدفاع في أبو ظبي.. تفاصيل

3 فوائد صحية لن تتوقعها لتناول القرنفل.. تعرف عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير السحلب فى المنزل

تعتقد أنها مضرة فقط.. 6 فوائد لتناول اللحمة الضاني

دون أدوية.. علاج الزكام والكحة في يوم واحد