صلاح عبد الله: عشت في بولاق طفولتي.. وكنت لاعب كرة قدم ولم أنجح

كشف الفنان الكبير صلاح عبد الله، تفاصيل جديدة عن حياته وشخصيته، مؤكدا أنه تربى في حي بولاق أبو العلا، قائلا :"حي بولاق أبو العلا موطن الأصالة والرجولة والشهامة".





وأضاف "عبد الله"، في حوار لبرنامج واحد من الناس، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء اليوم الجمعة، :"كنت بلعب كرة القدم وشطرنج ولكني لم أحقق فيهما أحلامي"، متابعا أنه لدي 8 أشقاء ذكور إضافة لـ فتاة، وأسرتي متوسطة الحال.





وأكد الفنان الكبير، أن التمثيل الشيء الذي أعشقه، وحققت في نجاح وأثبت نفسي فيه بقدر كبير، مشيرا إلى أن مشواره الفني لم يكن سهلا وكان مليء بالصعاب.





وتابع صلاح عبد الله، أنه كلمة النجم القدير لدي تحفظ عليها، مضيفا أنه له أسماء ينادى بها ومنها "صاصا"، مستدركا: "ربنا أنعم عليا بنعمه أنه عمري ما أزيت حد ولا جبت سيرة حد بالوحش".





وأضاف الفنان الكبير، أنه ليس لديه أي دافع للانتقام من أي شخص مهما حدث، موضحا أنه :"لو حولت أبقي شرير مش هعرف وبعوض ده في أعمالي الفنية".





وأكمل عبد الله، أنه شخص طيب ويتعامل مع الجميع بطريقة هادئة وسهلة دون أي تعقيدات.



