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حوادث

غلبهما النعاس.. إصابة سبعينية ونجلتها باختناق عقب إشعالهما نيران التدفئة بغرفتهما في سوهاج

السبت 20/فبراير/2021 - 03:50 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
أصيبت مُسنة ونجلتها باختناق عقب استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون عقب نعاسهما أثناء إشعالهما نيران التدفئة بإحدى غرف المنزل بجهينة الغربية بمركز جهينة بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول مُسنة ونجلتها مُصابتان باختناق إثر استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون عقب نعاسهما أثناء إشعالهما نيران التدفئة بالمنزل بدائرة المركز.


وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من:(أميرة. ع. م - ٧٠ سنة - ربة منزل)، و(عفاف. م. أ - ٤٠ سنة - ربة منزل)، باختناق إثر استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون بعد إن غلبهما النعاس اثناء اشعالهما نيران التدفئة بإحدى غرف المنزل.

وبسؤال زوج الأولى (محمود. أ - ٨٥ سنة - بالمعاش - ويقيم بذات الناحية)، قرر أنه أثناء إشعال زوجته ونجلته النيران للتدفئة بغرفة النوم، غلبهما النعاس واختنقَ على إثر ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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