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اقتصاد

البنك الدولي يحث على عقود موحدة للحصول على لقاحات كورونا

السبت 20/فبراير/2021 - 08:50 ص
صدى البلد
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وكالات

قال "ديفيد مالباس"، رئيس البنك الدولي أمس، الجمعة، إن البنك يعمل على توحيد عقود لقاحات "كوفيد-19" التي توقعها الدول مع شركات صناعة الأدوية، ويحث تلك الشركات على أن تكون أكثر انفتاحا بشأن المناطق التي تذهب إليها الجرعات مع سعيه لحصول الدول الفقيرة على قدر أكبر من اللقاحات.


وأضاف "مالباس"، لـ"رويترز"، أنه يتوقع أن يوافق مجلس إدارة البنك على تمويل لقاحات بقيمة 1.6 مليار دولار لاثنتي عشرة دولة من بينها الفلبين وبنغلاديش وتونس وإثيوبيا بحلول نهاية مارس آذار على أن تتبعها 30 دولة أخرى بعد ذلك بوقت قصير.


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وأشار إلى أن البنك يعمل مع الحكومات المحلية لتحديد الثغرات وسدها في القدرة على التوزيع بعد شراء اللقاحات في إطار برنامج للبنك الدولي بقيمة 12 مليار دولار وكذلك لتوحيد العقود التي توقعها مع الشركات المصنعة.

وقال إن لدى مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك 4 مليارات دولار للاستثمار في مجال توسيع مصانع الإنتاج الحالية أو بناء مصانع جديدة بما في ذلك في الدول المتقدمة ولكنها تحتاج إلى مزيد من البيانات بشأن المناطق التي يذهب إليها الإنتاج الحالي.


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البنك الدولي يحث على عقود موحدة للحصول على لقاحات كورونا

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