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فن

في ذكرى ميلاد جمال إسماعيل.. قصة رحيله المأساوية بمرض القلب

السبت 20/فبراير/2021 - 10:37 ص
جمال اسماعيل
جمال اسماعيل
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سعيد فراج
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان جمال إسماعيل الذى قدم عددا من الأعمال الفنية الرائعة التى تظل علامة فى تاريخه الفني ومحفورة فى وجدان المشاهد على الرغم من تقديمه أدوارا ثانوية لكنها مؤثرة فى الأحداث. 

حصل جمال إسماعيل على ليسانس آداب قسم تاريخ جامعة عين شمس، وفي نفس الوقت قام بدراسة الفن في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1956 ثم التحق بالفرق النموذجية بالمسرح الشعبي، والذي كانت تابعة لمصلحة الفنون، حيث عين مفتشا للمسرح بمحافظة الإسكندرية، وقام بإخراج عروض الفرق المدرسية والجامعات وحفلات الشركات. 

ونجح في العديد من الأعمال السينمائية منها فيلم "تيتو، ديك البرابر، طباخ الريس، مدينة الصمت، مافيا، حرب أطاليا، أبو البنات، اللعب مع الكبار، علي سبايسي، ومن الحب ما قتل، حسن اللول، شفيقة القبطية، عرق البلح".

توفى جمال إسماعيل فى 18 ديسمبر من عام 2013 عن عمر ناهز الـ80 عاما، بعد صراع دام 6 أشهر مع مرض القلب.
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