موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد والقنوات الناقلة

يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري،محمد صلاح، جاره إيفرتون، اليوم، السبت، ضمن منافسات الأسبوع رقم 25 من الدوري الإنجليزي.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب "أنفيلد"، وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، 1، 2، 4K.



ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 40 نقطة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط عن إيفرتون الذي يحتل المركز الرابع.



في حال فوز ليفربول على إيفرتون سيقفز للمركز الرابع مؤقتا، لحين خوض بقية الفرق مبارياتها، وسيستعيد وقتها الريدز الثقة بعد الخسارة في أخر 3 مباريات خاضها، أمام برايتون 1-0، و1-4 أمام ضيفه مانشستر سيتي في الجولة قبل الماضية، و 3-1 أمام ليستر سيتي في الجولة الماضية.



بينما إذا حقق إيفرتون الفوز سيتساوى مع ليفربول بنفس عدد النقاط.

