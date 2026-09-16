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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ضبط 20 طن لحوم مجهولة المصدر ومتغيرة الصفات داخل ثلاجة بالقليوبية

سلامة الغذاء
سلامة الغذاء
ولاء عبد الكريم

تمكنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء من ضبط نحو 20 طنًا من اللحوم مجهولة المصدر داخل إحدى الثلاجات بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك خلال حملة رقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار جهودها للتأكد من سلامة الأغذية المتداولة ومطابقتها للاشتراطات والضوابط المقررة.

حملة رقابية على إحدى الثلاجات بالخانكة

جاءت الحملة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة مباحث التموين ومديرية الطب البيطري بالقليوبية، حيث باشرت الجهات المشاركة أعمال التفتيش والفحص داخل إحدى الثلاجات بمنطقة الخانكة.

وأسفرت أعمال الفحص عن ضبط نحو 20 طنًا من اللحوم، تبين أن كميات منها مجهولة المصدر وغير مطابقة للاشتراطات والضوابط المنظمة لتداول الأغذية.

تغير في صفات اللحوم والتحفظ على المضبوطات

وأظهرت أعمال الفحص وجود تغير في صفات بعض اللحوم المضبوطة، بما استوجب التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية المقررة.

«سلامة الغذاء»: استمرار الحملات الرقابية

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار حملاتها الرقابية على مختلف المنشآت الغذائية وحلقات تداول الغذاء، بهدف الكشف المبكر عن المخالفات والتعامل معها، والحد من تداول المنتجات غير المطابقة.

وأوضحت الهيئة أن جهود الرقابة تستهدف تعزيز فاعلية منظومة سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.

قنوات الإبلاغ عن مخالفات سلامة الغذاء

ودعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي ممارسات أو مخالفات قد تمس سلامة الغذاء أو الصحة العامة، من خلال قنوات التواصل المخصصة لذلك.

وتشمل قنوات الإبلاغ الخط الساخن للهيئة القومية لسلامة الغذاء 19565، والإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة على رقم 01555771100 اتصالًا أو عبر تطبيق «واتساب»، إلى جانب الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، والبوابة الإلكترونية للمنظومة التابعة لمجلس الوزراء، والبريد الإلكتروني [email protected].

وأكدت الهيئة استمرار الحملات الرقابية على مختلف حلقات تداول الغذاء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، داعية المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في جهود الرقابة والإبلاغ عن أي مخالفات للمساهمة في سرعة رصدها ومنع تداول الأغذية غير المطابقة.

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